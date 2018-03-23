Стала известна сумма средней пенсии в Башкирии

Средний размер пенсии в республике, согласно официальным данным, составил 13510 рублей в месяц, пишет Уфатайм. На выплату пенсий в феврале этого года потратили 16,3 млрд рублей. В республике насчитывается свыше 1 млн 177 пенсионеров.

В Башкирии есть те, кто получает федеральные социальные доплаты, так как их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума в 8 320 рублей.