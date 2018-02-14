Минздрав хочет заставить врачей учиться до самой пенсии
Данный вопрос обсуждался на круглом столе с участием представителей ведомства. Об этом 14 февраля пишет газета «Известия».
По словам заместителя руководителя правового департамента Минздрава РФ Марины Лесниковой, за последние годы в законодательство страны внесено множество изменений относительно ответственности врачей. Педагогам медицинских высших учебных заведений разрешили оказывать медицинскую помощь. Грядущие нововведения должны повысить уровень практической подготовки врачей.
В 2016 году в России начала действовать новая система оценки профессионализма, допуска к работе и аккредитации медиков. Теперь уровень подготовки врачей будет оценивать независимое профессиональное сообщество.
Выпускники медицинских ВУЗов должны проходить трехстороннюю аккредитационную комиссию. Будущие медики сдают сложные тесты, а их практические навыки и умения проверяются на симуляторе.
Лесникова уверена, что врач должен учиться на протяжении всей своей трудовой деятельности. «Пилот» по непрерывному образованию с помощью сетевой формы обучения уже стартовал, подытожила чиновница.