Минздрав хочет заставить врачей учиться до самой пенсии

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало новые правила, по которым медики должны будут получать образование на протяжении всей своей карьеры.

Данный вопрос обсуждался на круглом столе с участием представителей ведомства. Об этом 14 февраля пишет газета «Известия».

По словам заместителя руководителя правового департамента Минздрава РФ Марины Лесниковой, за последние годы в законодательство страны внесено множество изменений относительно ответственности врачей. Педагогам медицинских высших учебных заведений разрешили оказывать медицинскую помощь. Грядущие нововведения должны повысить уровень практической подготовки врачей.

В 2016 году в России начала действовать новая система оценки профессионализма, допуска к работе и аккредитации медиков. Теперь уровень подготовки врачей будет оценивать независимое профессиональное сообщество.

Выпускники медицинских ВУЗов должны проходить трехстороннюю аккредитационную комиссию. Будущие медики сдают сложные тесты, а их практические навыки и умения проверяются на симуляторе.