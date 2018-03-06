Стало известно, как в Башкирии будут выдаваться пенсии в праздники

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8 марта пенсии и другие социальные выплаты гражданам доставляться не будут.
В связи с грядущим праздником 8 марта и выходными, пенсии будут доставляться почтой 5, 6, 7, 9 и 10 марта, сообщили в пресс-службе республиканского отделения пенсионного фонда.
Конкретные сроки доставки пенсий и других выплат были указаны к поручению при доставке пенсии в феврале 2018 года.
С 12 марта пенсии будут доставлять по графику. В кредитные организации средства перечислят в сроки по установленному договору.
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