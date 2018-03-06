Стало известно, как в Башкирии будут выдаваться пенсии в праздники

В связи с грядущим праздником 8 марта и выходными, пенсии будут доставляться почтой 5, 6, 7, 9 и 10 марта, сообщили в пресс-службе республиканского отделения пенсионного фонда.

Конкретные сроки доставки пенсий и других выплат были указаны к поручению при доставке пенсии в феврале 2018 года.