После угроз по делу о педофилии всплыли детали работы ритуального бизнеса в Башкирии

Светлане Мартыненко пришлось стать публичным человеком после того, как ее бывший муж – музыкальный промоутер Евгений Мартыненко был задержан по подозрению в домогательствах к шестилетней дочке соседа.

Напомним, что, несмотря на доводы защиты по поводу несостоятельности обвинения, Евгений был осужден к семи годам лишения свободы. Его семья и все, кто знает Евгения, ни на минуту не поверили в его виновность и добиваются его освобождения, но пока все их усилия тщетны. Защита Мартыненко считает, что отец девочки, обвинив Евгения, тем самым решил скрыть попытку вымогательства с его стороны. У защиты есть достоверные сведения о том, что отец девочки накануне своего обращения в полицию по поводу домогательств Евгения к его дочери просил Мартыненко подарить ему джип, а потом уже, не добившись желаемого и опасаясь, что Евгений заявит на него, поспешил обвинить его в страшном преступлении.

Между тем, у данной истории есть другая сторона, которая до поры до времени оставалась скрыта от журналистов, хотя Светлана упоминала о ней не раз и ранее. Она считает, что к вынесению сурового приговора против Евгения может быть причастен старший брат отца девочки, проходившей по делу в качестве жертвы. Дело в том, что отец девочки является инвалидом детства, и его старается опекать старший брат, имеющий репутацию влиятельного бизнесмена. По официальным данным, он руководит или является соучредителем шести организаций, большинство из которых связано с ритуальным бизнесом. Подробности, о которых решила поведать Светлана Мартыненко, конечно, несопоставимы с нашумевшим «ритуальным» расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Но делать вид, что ничего подобного не существует, было бы неправильно.

Причиной обращения Светланы в СМИ стали угрозы, полученные ею не так давно по интернету. Она сочла нужным сначала обратиться по этому поводу в полицию, следственный комитет и прокуратуру, а потом и поделиться собранной ею информацией с прессой.

Ритуальная реальность

- После школы (я закончила 10 классов в 1989 году) мне, как и многим в районе, где я проживала, (возле улиц Айской и Кирова) было известно, что Сергей С. (брат отца потерпевшей девочки – ред.) является участником организованной преступной группировки «Галимовские». Ее лидера Альберта Галимова по прозвищу «Галим», который вместе со своей «бригадой» в 90-ые и 2000-ые годы держал в страхе весь регион, осенью прошлого года вновь задержали за вымогательство. Сейчас Сергей С., о котором я хочу рассказать, называет себя известным бизнесменом, но это утверждение очень спорно, - говорит Светлана Мартыненко.

Светлана, будучи по профессии аудитором, провела анализ коммерческой деятельности Сергея С. и нашла немало странностей.

- Пользуясь доступными интернет-источниками, я проанализировала деятельности фирм, учредителем и (или) руководителем которых является Сергей С. Таких набралось шесть, четыре из них связаны с ритуальными (похоронными) услугами. Согласно официальной отчетности, доходы этими предприятиями были получены либо совсем незначительные, либо результаты их финансово-хозяйственной деятельности имели отрицательные значения, либо вообще отсутствовали. При этом на предприятиях указан штат в 1-2 сотрудника. К тому же предприятия Сергея С. имеют сомнительные адреса регистрации, они неоднократно вносились налоговой службой в соответствующий реестр «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами». Два предприятия имеют подозрительно большой спектр видов экономической деятельности, который не характерен для стабильно работающих компаний, - делится информацией Светлана.

По ее мнению, из всего этого напрашивается вывод, что Сергей С. может получать доходы незаконным путем, уклоняясь от уплаты налогов, поскольку оказание ритуальных услуг компанией с продолжительным стажем на этом рынке вряд ли может быть убыточным. Скорее всего, там распространена оплата услуг при непосредственном общении с близкими усопших людей, как говорится, «мимо кассы» и без применения бланков строгой отчетности. Из общения с окружением Сергея С. Светлана также узнала, что он является неофициальным владельцем микрофинансового предприятия, которое документально ему не принадлежит, хотя доход он получает там регулярно.

Никого не пощадит

Говоря о Сергее С., нельзя не вспомнить недавнюю резонансную историю, которая весной всколыхнула всю республику. В апреле текущего года хозяйка популярного салона красоты «Королевство красоты ЛиК» Элина Мигранова была обвинена в истязаниях детей, ей приписали также членство в секте. Женщину обвинил в истязаниях детей их биологический отец, которым является как раз тот самый Сергей С.

Он представил прессе жуткие подробности о том, как женщина, которая много лет занималась ритмологией, якобы запрещала детям обращаться к врачам, лечила их пиявками, отваром трав и купанием в холодной воде, а также избивала и запрещала посещать школу. В случае, если следствие признает женщину виновной, ей грозит до 7 лет лишения свободы. По словам адвокатов Элины, нет никаких подтверждений, кроме заявления Сергея С. и показаний детей, которые могли быть даны не без его содействия.

- Когда я узнала об этой истории, то поразилась: насколько она напоминает нашу ситуацию, можно сказать, прямо-таки угадывается один и тот же почерк, - говорит Светлана Мартыненко, которая успела познакомиться с задержанной женщиной. – Элина произвела на меня впечатление вполне адекватного человека, она любит своих детей и очень по ним скучает.

Думаю, Сергей С. просто решил избавиться от нее таким жестоким способом и получить своеобразную «моральную и материальную компенсацию» за все ресурсы, которыми он ранее обеспечил мать своих детей. Причем оба ребенка в данном случае, как и в истории с обвинением, предъявленным моему бывшему мужу Евгению, на мой взгляд, могут быть просто инструментом для достижения цели – получения контроля над бизнесом, принадлежавшим его сожительнице и их биологической дочери, а также завладения объектами недвижимости, которые также в долях принадлежали их совместным детям и двоим усыновленным ребятам, которые теперь могут снова осиротеть.

Насколько я знаю, в настоящий момент помимо обвинения Элины в жестоком обращении с детьми, Сергей С. «хлопочет» и о лишении её родительских прав, об отмене усыновления ею приемных детей, а также оспаривает сделку по продаже недвижимости, принадлежавшей его сожительнице. При этом он не щадит на своем пути никого - ни своих детей, ни их мать, подвергая их стрессам в судах и в ходе телевизионных интервью.

Криминалы-оригиналы

Общение с оперативником, много лет проработавшим в правоохранительных органах, добавило красок к портрету Сергея С.

- Да, я знавал этого вашего Сергея С. Я знал его старую крышу, но сейчас уже давно не пересекался с этими людьми. Сергей сам «сидит на масле» (занимается хищением и продажей автомобильных, трансформаторных масел и прочих нефтепродуктов – ред.). Эти же люди кормят РУБОП, - сообщил источник на условиях анонимности.

По его словам, лет 12 тому назад старший брат Сергея С. Борис обманул своего донора –«масловика» на 77 тысяч долларов. Кстати, Борис позднее погиб, причем его тело так и не нашли, хотя убийца его известен.

- Тогда было большое разбирательство между отделом экономической безопасности ФСБ и РУБОП МВД. От РУБОПа там был такой Фёдоров, от ОЭБ - начальник отдела Ильдар Г. Фёдорова в итоге турнули - работал в ДПС. ОЭБ полностью переформировали, - добавил зловещих подробностей собеседник. - Тот же Сергей С. работал с неким Симахиным, а его полностью прикрывала «контора». Симахин умер в колонии лет 6-7 тому назад. Сергея С. как-то вытащили из-под удара. Он выполнял то, что от него требовала «крыша», из-за этого многие пострадали.

Известно также, что нынешний компаньон Сергея С. по ритуальному бизнесу является сыном высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Казалось бы, какое отношение может иметь вся эта запутанная история к делу Евгения Мартыненко? Как выяснилось, вполне реальное.

Прежде всего, потому, что в качестве адвоката отца якобы потерпевшей девочки по делу Мартыненко выступала бывшая жена криминального авторитета с говорящей фамилией Галимова. Странное совпадение, не правда ли? Между тем, именно с ее появлением в деле близкие Евгения Мартыненко связывают тот факт, что мать потерпевшей девочки, ранее готовая помогать вызволять Евгения из беды, внезапно дала прямо противоположные показания. Незадолго до этого женщина дала нашим коллегам-журналистам довольно откровенный комментарий, в котором призналась, что очень боится брата мужа.

- Если этот разговор попадет в прессу, брат моего мужа, который нам сейчас очень помогает материально, выгонит меня на улицу, - сообщила тогда женщина. - А на улице я долго не выдержу. У нас большая задолженность по кредиту. Долг большой - триста тысяч. Он еще не погашен, но я много работаю, и брат мужа помогает. Кстати, он и машину нам купил. Так что я очень боюсь негативной реакции с его стороны, но невиновный человек не должен сидеть в тюрьме. Надо помочь Жене выйти на свободу.

А всего через пару недель после этого разговора она резко поменяла свои показания.

…К словам Светланы Мартыненко можно отнестись как угодно, но факт остается фактом: в данный момент уже как минимум два человека находятся за решеткой, по ее мнению, стараниями Сергея С.

- Не боитесь ли вы каких-либо последствий для себя после такого заявления? – уточнили мы у Светланы.

- Думаю, что у меня есть основания опасаться за свою жизнь и здоровье, а возможно, и свободу, учитывая изобретательность и возможности наших оппонентов. И, тем не менее, я не собираюсь отказываться от борьбы за законность, справедливость и спасение людей, которые сейчас вынуждены страдать, находясь за решёткой. Страдают также и их семьи, дети. У Евгения Мартыненко их четверо, - пояснила она и уточнила, что постаралась предпринять меры для своей защиты.

Редакция попыталась связаться с Сергеем С., чтобы узнать его мнение обо всей этой ситуации, однако его телефоны оказались недоступны. Мы готовы предоставить ему возможность для комментария.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Комментарии

Николай Бахтин, адвокат:

- Судя по словам Светланы Мартыненко, я допускаю, что у нее есть основания для опасений по поводу поступивших в ее адрес угроз. По закону в действиях лица, от которого ей поступили эти угрозы, усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Окончательную оценку по поступившему от нее заявлению, по данному факту, дадут правоохранительные органы. Что касается информации о Сергее С., изложенной Светланой, то она, на мой взгляд, не беспочвенна и вполне могла бы заинтересовать компетентные органы, которые уполномочены по результатам проверки дать данным сведениям процессуальную оценку.

Леонид Азнабаев, адвокат: