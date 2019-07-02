В Уфе снова осудят бывшего уголовника из «галимовской бригады»

Мужчина отбывал наказание за руководство преступной группировкой «галимовская бригада», члены которой совершали грабежи, разбои и вымогательство. После освобождения из мест лишения свободы он продолжил заниматься преступной деятельностью.

В 2017 году обвиняемый содействовал в предоставлении займа в сумме одного миллиона рублей уфимскому бизнесмену. Взамен он требовал ежемесячно выплачивать ему 200 тысяч рублей за пользование денежными средствами.

Когда коммерсант не смог рассчитаться за очередной месяц, фигурант уголовного дела стал вымогать у него 300 тысяч рублей и угрожать расправой.

В октябре 2018 года он избил мужчину кастетом, после чего отвез в частную медицинскую клинику, где заставил солгать в получении травм от падения с лестницы. Опасаясь за свою жизнь и зная, что обвиняемый обладает криминальным авторитетом, мужчина перечислил ему 10 тысяч рублей.

На следующий день потерпевшего стал сопровождать знакомый обвиняемого, который должен был следить, чтобы тот не обратился в полицию. Коммерсант солгал, что идет на бизнес-встречу, вышел из офиса через черный вход и отправился в полицию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан после получения от потерпевшего 100 тысяч рублей.

В ходе обыска в жилище задержанного обнаружен самодельный пистолет, переделанный из газового пистолета модели «Иж-79» и девять патронов.