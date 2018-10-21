В Уфе главная свидетельница по делу о педофилии прошла проверку на полиграфе

Почти год назад вступил в законную силу приговор, вынесенный уфимскому концертному продюсеру Евгению Мартыненко, который был обвинен в сексуальных домогательствах пятилетней дочки соседа.

Напомним, Евгения обвинил отец девочки. Жена соседа поначалу поддержала обвинение, но потом призналась, что оговорила Евгения по указанию своего мужа, которого боялась. По ее словам, ее муж требовал, чтобы Евгений отдал ему свой джип или выплатил его стоимость. Однако Евгений на такую сделку не согласился. После этого сосед решил во что бы то ни стало отомстить Евгению, которому ранее всегда завидовал. После вынесения приговора Евгений Мартыненко уже почти год отбывает срок в колонии.

- Но мы по-прежнему боремся за его освобождение, мы уже почти год пытаемся добиться пересмотра его дела, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно в связи с заявление матери ребенка - Веры С. даче ложных показаний, т.е. по сути клевете. Уже год мы обжалуем, отменяем и получаем отказы в возбуждении уголовного дела от следственного комитета и прокуратуры, - рассказала Светлана Мартыненко, первая жена Евгения. - В обоснование отказа все ссылаются на наличие вступившего в законную силу приговора, и отказываются принять явку с повинной как вновь открывшиеся обстоятельства, хотя согласно УПК РФ это предусматривается.

По непонятным причинам следком и прокуратура считают новые показания Веры С. ложными, но при этом даже не проверить ее показания на правдивость. По предложению адвоката, Вера согласилась и в июле текущего года прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее показаний. Это исследование по ходатайству её адвоката было приобщено Следственным комитетом к материалам дела, однако в итоге вновь было выдано отказное постановление.

На сегодняшний день подано несколько жалоб от адвокатов Евгения Мартыненко и его супруги - Юлии Мартыненко и в следственный отдел следкома Советского района, а также в республиканское и федеральное управления данного ведомства, в всех уровней о бездействии следователя по явке с повинной Веры С. и по заявлениям от самого Евгения, его матери Альбины Афанасьевны, и его супруги Юлии Мартыненко о фате вымогательства со стороны соседа, обвинившего Мартыненко в домогательствах.

- Мы не понимаем, в чем причина игнорирования наших обращений, - говорит Светлана Мартыненко. - Адвокат Веры несколько раз обращался с ходатайством в следком об ознакомлении с материалами доследственной проверки, но там как будто сознательно тянули время и не знакомили его с документами, а также не сообщали об окончании проверки и вынесении постановления.

Борьба за свободу Евгения Мартыненко продолжается, в том числе и в соцсетях в рамках объявленной его близкими акции протеста.