Продюсера из Уфы, обвиненного в педофилии, все-таки отправят в колонию

Все усилия, направленные на его оправдание и освобождение, пока так и не дали результатов.

На следующей неделе уфимского концертного продюсера Евгения Мартыненко должна перевести в одну из исправительных колоний Башкирии для отбывания назначенного ему судом наказания. Приговор, вынесенный ему сначала районным судом, а затем подтвержденный Верховным судом Башкирии, вступил в законную силу месяц назад. Близкие Евгения и мать 6-летней девочки, которая проходит по делу Мартыненко в качестве потерпевшей, обратились с кассационной жалобой в Верховный суд России в надежде все-таки добиться пересмотра приговора и освобождения Евгения. Об этом Медиакорсети сообщила Светлана Мартыненко, первая супруга Евгения, активно поддерживающая мужа и его вторую семью в беде.

Напомним, данная шокирующая история началась полтора года назад, в мае 2016 года. Евгений Мартыненко является известным концертным продюсером, занимавшимся устройством гастролей в Башкирии многих отечественных и зарубежных звезд. Сосед Евгения, с которым они выпивали по-дружески, весело проводя затяжные майские выходные, вдруг обвинил его в приставаниях к его 6-летней дочке. Обвинение поначалу поддержала и мать девочки. Однако позднее она изменила показания, сообщив, что ее муж вымогал у Евгения деньги в размере стоимости его джипа. Но когда тот не пошел на сделку, пообещал все-таки его посадить.

Несмотря на признание матери девочки, суды обеих инстанций осудили Евгения к семи годам лишения свободы.

Эта чудовищная история стала темой для обсуждения в программе «Специальный репортаж с Вадимом Такменевым» на телеканале НТВ. Аудитория ток-шоу, в которой были известные медийные лица, были возмущены ситуацией, в которую попал Евгений, и решили помогать ему. После возвращения в Уфу сосед Евгения угрожал своей жене за то, что она «предала семью».

В соцсетях проходит акция в поддержку Мартыненко. Все, кто его знает и ни на секунду не усомнился в его невиновности, фотографируются с листком бумаги, на котором написано «#Cпасти Женю Мартыненко», публикуют эти фото и передают эстафету дальше.

Тем временем, как стало известно Медиакорсети, в полицию подано заявление с обвинением соседа Мартыненко в вымогательстве.