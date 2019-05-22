Между обвинением продюсера из Уфы в педофилии и делом «матери-сектантки» нашли связь

Родственники и адвокаты уфимского продюсера Евгения Мартыненко, который два года назад был осужден по обвинению в сексуальных домогательствах к соседней шестилетней девочке, настаивают, что между его ситуацией и делом против уфимской предпринимательницы Элины Сомовой, которую обвинил в истязаниях детей их биологический отец, есть немало общего.

Напомним, Евгений Мартыненко был ранее известен многим уфимцам в качестве концертного промоутера, организовывавшего выступления известных артистов. В мае 2016 года его обвинил в сексуальных домогательствах к шестилетней девочке ее отец Дмитрий Сомов, с которым Евгений был знаком с детства и вместе выпивал в затяжные майские выходные. Жена соседа Вера поначалу поддержала обвинение, но потом призналась, что оговорила Евгения по указанию своего мужа, которого боялась.

Позднее Вера вдруг заявила, что ей стыдно за то, что оклеветала Евгения, и она решила перейти на сторону защиты. По ее словам, муж требовал, чтобы Евгений отдал ему свой джип или выплатил его стоимость. Однако Евгений на такую сделку не согласился. После этого сосед решил во что бы то ни стало отомстить Евгению, которому ранее всегда завидовал. Вера Сомова заявила об этом и в суде, и в ток-шоу на федеральном канале. Однако было поздно – машина правосудия уже отпечатала приговор Евгению, и опровергнуть его близким осужденного, несмотря на всю абсурдность обвинения, не удается по сей день. Тем временем с момента заключения Мартыненко под стражу пошел уже четвертый год.

Три года словно в бреду

За освобождение Евгения борется вся семья – его пожилая мама Альбина Афанасьевна, первая жена Евгения Светлана и его нынешняя супруга Юлия.

- Мы уже почти год пытаемся добиться пересмотра его дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, причем этих обстоятельств становится всё больше, - рассказала Медиакорсети Светлана Мартыненко. – Больше года мы обжалуем различные действия правоохранительных органов, но неизменно получаем от следственного комитета и прокуратуры отказы. В частности, это касается отказа в возбуждении уголовного дела по факту оговора со стороны Веры Сомовой, в котором она сама призналась. В обоснование отказа все ссылались на наличие вступившего в законную силу приговора, и отказывались принять явку с повинной как вновь открывшиеся обстоятельства, хотя законом это допускается.

- Родители шестилетней Кати (имя изменено - ред.), которая проходит по делу в качестве потерпевшей, на протяжении всего следствия, а также в суде и после него вели себя странно. При этом лично у меня, как и у адвокатов Евгения, нет сомнений, что на первом месте у родителей девочки стоит вовсе не защита интересов ребенка. Я вижу в их поступках, прежде всего, корысть, о чем бы ни шла речь, - считает Светлана.

Маленькая Катюша, оказавшаяся в центре неприятного скандала, в основном четко повторяла свой рассказ, однако при этом некоторые ее фразы вызывали недоумение.

Например, девочка, описывая действия «дяди Жени», часто говорила слово «лакал», значение которого не сразу поняли ни судья, ни гособвинитель.

- Позднее мы догадались, что она, скорее всего, повторяла фразы, которые ей внушил отец, являющийся инвалидом и имеющий дефекты речи. И это слово «лакал», видимо, означает «ласкал», просто Дмитрий Сомов не смог его правильно произнести из-за своего заболевания (он – инвалид по причине ДЦП), а девочка бездумно повторяла за ним, - поделилась своими размышлениями Светлана Мартыненко.

Когда же вопросы следователей и судей касались других тем, о которых, вероятно, девочку дома не предупреждали, Катя начинала путаться и явно говорила лишнее. Так, в суде она призналась, что папа бил ее, это есть в протоколе заседания. Помимо этого, мама девочки Вера не так давно предприняла попытку покончить с собой, но по удачному стечению обстоятельств осталась жива.

- Мы считаем это признание девочки, попытку самоубийства ее матери, а также тот факт, что оба родителя, если верить их показаниям, спокойно наблюдали, как соседский мужчина пристает к их ребенку, достаточными основаниями для изъятия девочки и ее брата из семьи, и написали об этом в прокуратуру, - сообщила Светлана Мартыненко. – Прокуратура передала наше обращение в комиссию по делам несовершеннолетних, которая не нашла оснований для изъятия детей.

При этом Светлана не исключает, что в процесс рассмотрения вышеупомянутой жалобы мог вмешаться старший брат Дмитрия – Сергей Сомов, который является влиятельным бизнесменом.

И еще одно странное совпадение: в декабре прошлого года Вера Сомова вновь поменяла показания и внезапно отказалась от своих слов в защиту Евгения, заявив, что не хочет нести наказание за клевету. А вскоре после этого Сергей Сомов подарил ее 23-летнему сыну автомобиль.

Два брата-«компромата»

Светлана Мартыненко еще в самом начале следствия по обвинению Евгения в педофилии высказывала предположения, что вся история с чудовищным обвинением ее бывшего мужа в педофилии могла быть задумана отцом девочки Дмитрием Сомовым не без помощи старшего брата. Предприимчивость Сергея Сомова не вызывает сомнений – судя по официальным данным он руководит и является соучредителем шести организаций, большинство которых связаны с ритуальным бизнесом.

Косвенные подтверждения этим предположениям Светлана Мартыненко усмотрела в еще одной скандальной истории, недавно прогремевшей на всю республику.

В апреле текущего года известная уфимская бизнес-леди Элина Сомова, владевшая до недавнего времени популярным салоном красоты «Королевство красоты ЛиК», была обвинена в истязаниях детей, ей приписали также членство в секте. Женщину обвинил в истязаниях детей их биологический отец Сергей Сомов – старший брат Дмитрия Сомова, того самого злополучного соседа Евгения Мартыненко.

Прессе стали известны жуткие подробности о том, как женщина, которая много лет занималась ритмологией, якобы запрещала детям обращаться к врачам, лечила их пиявками, отваром трав и купанием в холодной воде, а также избивала и запрещала посещать школу. В случае, если следствие признает женщину виновной, ей грозит до 7 лет лишения свободы, но пока, по словам ее адвокатов, нет никаких подтверждений, кроме заявления Сергея Сомова и показаний детей, которые могли быть даны не без его содействия.

- Когда я узнала об этой истории, то поразилась, насколько она напоминает нашу ситуацию, можно сказать, прямо-таки угадывается один и тот же почерк, - говорит Светлана Мартыненко.

Она успела познакомиться с Элиной Сомовой до того, как женщину арестовали.

- Элина произвела на меня впечатление вполне адекватного человека, она любит своих детей и очень по ним скучает. Думаю, Сергей Сомов просто решил избавиться от нее таким жестоким способом и получить своеобразную «моральную и материальную компенсацию» за все ресурсы, которыми он ранее обеспечил мать своих детей. Причем оба ребенка в данном случае, как и в истории с обвинением, предъявленным Дмитрием Сомовым моему мужу Евгению, могут быть просто инструментом для извлечения прибыли, - считает Светлана Мартыненко.

Двоюродная сестра Элины Сомовой сообщила Медиакорсети еще одну интересную деталь. Заявление о том, что Элина издевается над детьми, Сергей Сомов пытался подать еще в конце 2018 года.

- Заявление у него не принимали, точнее не возбуждали по нему дело. Видимо, поэтому он решил передать «компромат» на Элину в СМИ. После поднявшейся шумихи вокруг истории о матери-сектантке, глумящейся над родными и приемными детьми, следственные органы уже возбудили уголовное дело и арестовали Элину, якобы пытавшуюся скрыться от следствия, - рассказала родственница.

Дети и деньги

Если обратиться к описанию недавних событий, связанных с обвинением и арестом Элины Сомовой, не может не броситься в глаза то, как Сергей Сомов пренебрежительно отзывается о матери своих детей, с которой не состоял в браке, но на протяжении многих лет поддерживал близкие отношения и помог ей раскрутить серьезный бизнес. Несколько лет назад Элина перед поездкой вместе с детьми за границу сменила в паспорте свою фамилию Мигранова на Сомову - наверняка не без согласия Сергея, у которого, впрочем, параллельно всегда существовала официальная семья, пока никак не проявившая себя в данном деле. Есть и еще одна молодая женщина, которая также родила и воспитывает детей. Видимо, для современных бизнесменов такой «расклад» в порядке вещей.

- Она никогда не была мне супругой, я не жил с ней никогда, ни одного дня. Элина родила мне двоих детей. Они всегда жили с мамой. Элина в секту попала, я так понимаю, еще до рождения детей. Но сильно это все проявляться стало, когда она взяла детдомовских мальчишек. Каким образом ей их дали вообще не понятно – доходов нет, ничего нет. Но у нее есть знакомые в органах опеки, органах власти. <…> Ребятишки проживали в одном месте, хотя моя дочь была против, чтобы мать брала этих детей. Истязала она всех, отбирала телефон, возила в секту, а мне говорила, что везет их в санаторий. Я детям звонил, а мать заставляла их брать трубку только тогда, когда она стоит рядом, прикладывала уши и слушала. Не дай бог, дети проболтаются, — рассказал Сергей Сомов в интервью изданию Proural.

Между тем, адвокаты Элины считают обвинение полностью сфабрикованным и готовы доказать это.

- У суда имеются только показания детей, а на них мог повлиять отец, который часто балует их дорогими подарками и поездками за границу, - считает адвокат Леонид Азнабаев. – У нас нет сомнений, что Сергей Сомов задумал расправу над Элиной давно. Он просто хочет лишить ее имущества – квартиры, бизнеса. Часть имущества оформлена на их общую дочь и в случае лишения Элины родительских прав, конечно, достанется Сомову. Для этого он скрупулезно фиксировал все бытовые травмы – синяки и ушибы, которые замечал у детей.

Родные дети Элины, которым 14 и 12 лет, сейчас находятся у отца, а приемные – кровные братья 7 и 10 лет - помещены в приют. Как говорят близкие Элины, женщина взяла их совсем маленькими около пяти лет назад и воспитывала как родных, ни в чем не обделяла. По ее словам, оба мальчика очень скучают по семье, которой лишились. Никаких обвинений в адрес Элины с их стороны не звучало. Никакое имущество на них не записано. Соответственно, сторону обвинения эти дети не интересуют.

- Материнский капитал, полученный на моих детей, она потратила на квартиру. Давала нотариальное обязательство выделить доли детям в размере маткапитала. Этого сделано не было, деньги она пустила по своему назначению, долю не выделила. Договариваться с ней бесполезно. У нее была большая шикарная квартира, где я сделал ремонт и помог закрыть ипотеку, Элина ее продала, переехала к маме. Все деньги уплыли из семьи. Человек психологически болен, не знаю, как ее спасти. Она взяла маткапитал и на приемных детей. Но ничего им не приобрела, не выделила, не перед кем не отчиталась. Для чего она этих детей брала? Вероятно, чтобы решить свои финансовые вопросы, — настаивает Сергей Сомов.

Надо отметить, что с последним аргументом в приступе негодования он явно перегнул палку. Средства, выделяемые на приемных детей, Элина не могла потратить на себя при всем желании, за этим вопросом строго следят инстанции, у которых не было претензий.

- Обвинять женщину, занимающуюся бизнесом, в том, что она взяла приемных детей из корыстных побуждений, позарившись на государственную поддержку, мягко говоря, странно. Элина взяла этих детей, повинуясь своему желанию, велению сердца. Она хотела, чтобы у ее родных детей были близкие по возрасту друзья и постаралась стать настоящей матерью приемным мальчикам. Что в этом плохого? Что же касается ее увлечения ритмологией, то Сомов о нем прекрасно знал и никогда раньше не возражал. Это течение вовсе не является сектой, как он повсюду об этом сейчас трубит. Для нашей подзащитной оно было сродни занятиям йогой или психологическими тренингами. Возможно, она рассказывала детям о своем увлечении, те проявили любопытство, но не более того, - уточнила еще один адвокат Элины Сомовой Ульяна Чернышова.

- С детьми у Элины были прекрасные отношения – и с родными, и с приемными. Органы опеки и попечительства постоянно проверяли её жилищно-бытовые условия и отношения в семье, никаких жалоб от детей не было, все учились в престижных школах, занимались с репетиторами, учились в музыкальных школах и на дополнительных занятиях. А вот Сергей об образовании детей не беспокоился, был против репетиторов и дополнительных курсов. Для него главное – греко-римская борьба, - рассказала Медиакорсети мама Элина Лена Лутфулловна Мигранова. – Вначале, когда они познакомились, Сергей обещал развестись со своей женой и жениться на Элине, но слова своего так и не сдержал. Я его сынком называла, а он вот как с нами поступил. Я считаю, что он помешал счастью моей дочери.

Как говорит бабушка, конфликт с 14-летней дочкой у Элины возник из-за того, что она увидела фото, где девочка сидела с сигаретой на коленях у парня на какой-то вечеринке. После этого у нее состоялся разговор с дочерью, они поругались, и девочка ушла жить к тете. А вскоре от Сергея последовали обвинения против Элины.

По словам пожилой женщины, она очень скучает по всем четырем внукам – и родным, и приемным. Причем, приемных она навещает в приюте, а с родными Сергей ей видеться не разрешает.

По словам Светланы Мартыненко, Элину задержали накануне ее участия в ток-шоу на одном из федеральных каналов.

- Меня тоже приглашали на эту передачу, там планировалось как раз озвучить историю двух братьев Сомовых в контексте дела против Элины и дела против Евгения, - говорит Светлана. – Лично я усматриваю именно в этом возможную причину заключения Элины под стражу – как наказание за попытку сопротивляться и предать огласке всю эту историю.

На следующей неделе, 28 мая, будет решаться вопрос о продлении срока ареста Элине Сомовой, в суде также находится дело о лишении ее родительских прав.

Тем временем близкие Евгения Мартыненко тоже внимательно следят за ходом дела Элины Сомовой, поскольку не исключают возможности, что его обстоятельства вполне могут сыграть важную роль и для защиты осужденного продюсера.