В Уфе за развязкой на улице Валиди будут следить умный светофор и дежурный специалист

Отслеживание дорожной ситуации на участке, который будет частично перекрыт из-за реконструкции до ноября 2021 года, планируется организовать в круглосуточном режиме.

Заместитель главного инженера МУЭП «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев заявил, что по результатам первого дня работы дорожной развязки в новом режиме было проведено «порядка пяти корректировок с увеличением пропускной способности по возникшим затруднениям по проспекту Салавата Юлаева». В итоге уфимская мэрия решила назначить ответственного дежурного, который будет круглосуточно в выходные и будние дни контролировать ситуацию и в режиме онлайн реагировать — увеличивать пропускную способность, длительность горения зеленого сигнала по тому или иному направлению. Кроме того, по итогам тестирования принято решение по внедрению адаптивной системы управления дорожного движения — умного светофора. Он будет в автоматическом режиме считывать данные автопотоков и принимать решения по увеличению или сокращению длительности горения светофоров. По словам и. о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Константина Паппе, заранее рассматривались разные схемы организации дорожного движения на реконструируемом участке, они были предложены Школой высшей экономики. В конечном счете был выбран наиболее эффективный вариант, который предусматривает наименьшее количество образуемых пробок. 9 января состоялся тестовый запуск работы дорожной развязки в новом режиме. Как было озвучено на круглом столе с участием представителей заказчика, подрядной организации и других задействованных структурных подразделений, это было сделано именно в выходной, без максимального трафика. Это было сделано для того, чтобы посмотреть, как складывается дорожная ситуация. Благодаря камерам и современным технологиям удаленного доступа регулировались светофоры, установленные на въезд в город и выезд из него. — Я считаю, что первый день вполне прошел успешно. Вчера утром у нас была некоторая тренировка, а во второй половине дня мы поняли, как действовать и реагировать на складывающиеся ситуации и какие меры предпринимать, — подчеркнул представитель заказчика.

