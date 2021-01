Мэрия Уфы изменила режим своей работы, чтобы облегчить нагрузку на дороги в часы-пик

Неожиданное решение приняли чиновники администрации Уфы в связи с ремонтом путепровода на проспекте Салавата Юлаева.

Информация об изменении режима работы столичной мэрии появилось на сайте администрации Уфы. Это нововведение чиновники объяснили стремлением снизить плотность движения в часы-пик в связи с реконструкцией путепровода на стыке улицы Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Теперь сотрудники всех подразделений мэрии Уфы будут начинать свой рабочий день в 8 часов утра, а заканчивать в 17.00. По подсчетам специалистов мэрии, это снизит нагрузку на городские магистрали в часы-пик примерно нра тысячу автомобилей. Такого режима работы чиновники намерены придерживаться с 11 января до 30 ноября текущего года. Мэрия также предложила руководителям предприятий и организаций последовать их примеру. В соцсетях эта инициатива уже вызвала немало скептических откликов, смысл которых сводится к тому, что по мере смены режима работы уфимских предприятий и организаций изменится и «расписание» часов-пик. Отметим, что практически вся главная страница сайта мэрии Уфы посвящена теме реконструкции путепровода, вызвавшей широкий резонанс у общественности. Там же опубликован отчет о первом дне изменения схемы движения транспорта после перекрытия путепровода. Несмотря на негативные отзывы горожан, городской штаб по работе с транспортными потоками пришел к выводу, что новая схема движения оказалась эффективной. - Пропускная способность этого участка за час составила 4 тысячи автомобилей, в то время как в утренний час-пик рабочего дня эта цифра приближается к 6,5 тысячам. Наблюдались затруднения движения с 14.00 до 15.30 часов в сторону въезда в город, в том числе из-за незначительного ДТП, последствия которого были устранены в течение 15 минут. Для увеличения пропускной способности был изменен режим работы светофоров с 40 до 120 секунд, который в последующие дни будет отслеживаться в реальном времени, - говорится в отчете, опубликованном с хештегом #ЯҢЫПУТЕПРОВОД.

