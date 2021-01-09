Мэрия Уфы изменила режим своей работы, чтобы облегчить нагрузку на дороги в часы-пик

- Пропускная способность этого участка за час составила 4 тысячи автомобилей, в то время как в утренний час-пик рабочего дня эта цифра приближается к 6,5 тысячам. Наблюдались затруднения движения с 14.00 до 15.30 часов в сторону въезда в город, в том числе из-за незначительного ДТП, последствия которого были устранены в течение 15 минут. Для увеличения пропускной способности был изменен режим работы светофоров с 40 до 120 секунд, который в последующие дни будет отслеживаться в реальном времени, - говорится в отчете, опубликованном с хештегом #ЯҢЫПУТЕПРОВОД.