Подрядчик скандального ремонта дорожной развязки в Уфе обиделся на критику

- За вчерашний день мы увидели несколько ошибок и нам пришлось немедленно их устранить в режиме реального времени. Они дали тот положительный эффект, который мы видим сегодня. Я считаю, что первый день вполне прошел успешно. Вчера утром у нас была некоторая тренировка, а во второй половине дня мы поняли, как действовать и реагировать на складывающиеся ситуации и какие меры предпринимать, - , – отметил представитель заказчика - и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.