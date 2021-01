Подрядчик скандального ремонта дорожной развязки в Уфе обиделся на критику

Директор компании «Уралмостострой» заявил, что его команда до сих пор строила и ремонтировала мосты без инцидентов.

Сегодня, 9 января, в Уфе провели обсуждение реконструкции путепровода на перекрестке улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, которая вызвала шквал критики в СМИ и социальных сетях. Напомним, в связи с ремонтными работами движение транспорта на данном участке магистрали будет ограничено с января до конца ноября текущего года. Подробности обсуждения сообщили на сайте администрации Уфы. В числе прочих звучали предложения отказаться от услуг подрядчика – компании «Уралмостострой» и пригласить зарубежных специалистов, которые якобы справятся с поставленной задачей в более короткие сроки и с надлежащим качеством. Участвовавший в сегодняшнем круглом столе директор компании «Уралмостострой» Василий Чекуров довольно эмоционально отреагировал на подобные предложения. - Доля какой-то обиды есть, поскольку мы является довольно сильной организацией, 70 лет трудимся на башкирской земле, - заявил Василий Чекуров. Он напомнил, что его строительная организация построила все внеклассные мосты по Уфе и по всему региону, при этом до сих пор их работа не оборачивалась какими-либо неприятными инцидентами. Представитель подрядчика объяснил, что продолжительный срок реконструкции развязки связан с тем, что она будет проводиться без полного перекрытия движения. Это требует специальных технологий и особого подхода. - Это большая сложность и где-то опасность. Если бы это было с перекрытием, то вопрос по срокам и технологиям стоял бы другой, - пояснил Василий Чекуров. Свое слово сказал на круглом столе и заказчик реконструкции - - За вчерашний день мы увидели несколько ошибок и нам пришлось немедленно их устранить в режиме реального времени. Они дали тот положительный эффект, который мы видим сегодня. Я считаю, что первый день вполне прошел успешно. Вчера утром у нас была некоторая тренировка, а во второй половине дня мы поняли, как действовать и реагировать на складывающиеся ситуации и какие меры предпринимать, - , – отметил представитель заказчика - и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе. Напомним, администрация Уфы решила изменить график своей работы, чтобы уменьшить пробки в этом направлении примерно на тысячу машин, и рекомендовала сделать это другим предприятиям. Тем временем в учебных заведениях начали собирать информацию об учениках, которым нужно будет добираться на учебу через данный участок дороги. Эти меры вызвали большой резонанс в соцсетях. Люди расценили такие действия чиновников, как доказательство того, что решению о перекрытии путепровода не предшествовало никакой серьезной аналитической работы и расчетов.

