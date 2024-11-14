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Ремонт дорог

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Ноябрь
Дорогу в Уфе не ремонтировали со времен Александра I
14 ноября, 12:15
Октябрь
В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию
28 октября, 11:33
Радий Хабиров: «Это терпеть уже невозможно»
14 октября, 14:51
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02
Сентябрь
Стало известно, когда закроют Шакшинский мост в Уфе
17 сентября, 07:16
Транспортный ад прогнозируют в Уфе
12 сентября, 08:14
Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
10 сентября, 08:25
Август
Видео. Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта
В Уфе активно реализуется проект «Городская электричка», который обещает улучшить транспортную инфраструктуру столицы, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
4 августа, 11:45
Июль
Спикер Башкирии сделал важное заявление
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел совещание с главами муниципалитетов, посвященное вопросам дорожного строительства и сообщил в своём канале основные приоритеты по этой сфере.
23 июля, 04:29
В Уфе запретили проезд фур
5 июля, 07:54
По Башкирии запретили ездить фурам
4 июля, 09:49
Май
Метр ремонта дороги в Уфе оценили в ₽400 000
Всего на ремонт участка улицы Новомостовой власти выделят до ₽79 млн, следует из информации на портале госзакупок.
24 мая, 09:17
В Уфе на летние месяцы закрывают четыре улицы
19 мая, 15:56
На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей
8 мая, 06:19
Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
7 мая, 13:09
«Просим отнестись с пониманием»: Сипайлово ждут крупные дорожные работы
Всего планируется обновить порядка 4 км дорожного покрытия, сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на главу администрации Октябрьского района Сергея Плотникова.
7 мая, 10:29
Апрель
Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»
27 апреля, 04:40
В Башкирии ликвидировали почти 75% дорожных ям
24 апреля, 07:58
Уфимцев возмутил застой при реконструкции улицы Рабкоров
Жителей Уфы возмутила остановившаяся работа по реконструкции улицы Рабкоров. Об этом они написали в городском сообществе «Микрорайон Юрюзань» во «ВКонтакте».
15 апреля, 13:24
Март
Обновление дорожной разметки в Уфе обойдется бюджету города в 206 млн рублей
24 марта, 06:17

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