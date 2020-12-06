В 2020 году продукты в России подорожали на 14%

В 2020 году продукты в России подорожали на 14%

Вчера, 17:47ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По мнению экспертов, ключевой причиной стало изменение курса валют.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», производители и ритейлеры меняли цены на товары практически одновременно, катализатором измненений становилось колебание курса рубля. Кроме того, на стоимость продуктовой корзины и рост цен на другие товары сильно повлияло повышение НДС с 18 до 20%.

— В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными. Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья», — цитируют «Известия» заявление исполнительного директора «Ромира» Инны Караевой.

Также добавим, что на некоторые продукты цены росли так быстро, что проверками в этой сфере занималась Генпрокуратура России.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее Башстат публиковал данные о зарплатах в Башкирии по итогам 9 месяцев текущего года. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у научных сотрудников — 55384 руб. А самая низкая у сотрудников учреждений по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта — 32239 руб.

Related news:
деньгипродукты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы