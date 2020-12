В 2020 году продукты в России подорожали на 14%

По мнению экспертов, ключевой причиной стало изменение курса валют.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», производители и ритейлеры меняли цены на товары практически одновременно, катализатором измненений становилось колебание курса рубля. Кроме того, на стоимость продуктовой корзины и рост цен на другие товары сильно повлияло повышение НДС с 18 до 20%. — В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными. Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья», — цитируют «Известия» заявление исполнительного директора «Ромира» Инны Караевой. Также добавим, что на некоторые продукты цены росли так быстро, что проверками в этой сфере занималась Генпрокуратура России. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, ранее Башстат публиковал данные о зарплатах в Башкирии по итогам 9 месяцев текущего года. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у научных сотрудников — 55384 руб. А самая низкая у сотрудников учреждений по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта — 32239 руб.

