В 2020 году продукты в России подорожали на 14%

По данным исследовательского холдинга «Ромир», производители и ритейлеры меняли цены на товары практически одновременно, катализатором измненений становилось колебание курса рубля. Кроме того, на стоимость продуктовой корзины и рост цен на другие товары сильно повлияло повышение НДС с 18 до 20%.