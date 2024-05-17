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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 13:19

На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей

На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей

17 мая 2024, 11:43
Фото: 1MI
На выплаты смогут рассчитывать классные руководители и кураторы групп колледжей и техникумов.

На ежемесячные выплаты для сотрудников сферы образования в Башкирии выделят до 255,8 млн рублей. В частности, на выплаты могут претендовать классные руководители и кураторы групп в сузах в населенных пунктов, количество населения которых не превышает 100 тыс. жителей.

Суммарно же на эти цели правительство РФ выделит более 8 млрд рублей.

Как сообщал ранее Mkset, уфимским учителям в текущем году повысили сумму оклада. Размер должностного оклада руководителя в зависимости от квалификации учреждения составляет от 11 570 до 14 526₽. Ранее сумма варьировалась в пределах от 9 763 до 12 258₽.

#Общество#Экономика#Уфа#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Школьники#Высшее образование#Колледжи#Первый класс#Классное руководство
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