На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей

На ежемесячные выплаты для сотрудников сферы образования в Башкирии выделят до 255,8 млн рублей. В частности, на выплаты могут претендовать классные руководители и кураторы групп в сузах в населенных пунктов, количество населения которых не превышает 100 тыс. жителей.