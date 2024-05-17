На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
На ежемесячные выплаты для сотрудников сферы образования в Башкирии выделят до 255,8 млн рублей. В частности, на выплаты могут претендовать классные руководители и кураторы групп в сузах в населенных пунктов, количество населения которых не превышает 100 тыс. жителей.
Суммарно же на эти цели правительство РФ выделит более 8 млрд рублей.
Как сообщал ранее Mkset, уфимским учителям в текущем году повысили сумму оклада. Размер должностного оклада руководителя в зависимости от квалификации учреждения составляет от 11 570 до 14 526₽. Ранее сумма варьировалась в пределах от 9 763 до 12 258₽.