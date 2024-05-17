Ученые рассказали, какое лето стало самым жарким для уфимцев

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
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Updated Сегодня, 12:37
Ученые из разных стран провели обширное исследование, чтобы определить, какое лето было наиболее жарким. Для этого они использовали два основных источника данных: инструментальные измерения температуры, которые ведутся уже более 170 лет, и реконструкции климата за последние 2000 лет, основанные на анализе годичных колец деревьев.
Годичные кольца — это отличный инструмент для изучения климата прошлого. Ширина каждого кольца зависит от условий, в которых росло дерево, в том числе от температуры и количества осадков. Чем теплее и влажнее было лето, тем шире кольцо. Ученые могут собрать образцы древесины из старых зданий, мостов, а также из деревьев, которые до сих пор растут, и анализировать их, чтобы воссоздать картину климата в разные исторические периоды.
Ученые сопоставили данные о температурах за период с июня по август 2023 года с данными инструментальных наблюдений за последние 170 лет и с результатами 15 реконструкций климата.
Сравнив эти цифры ученые обнаружили, что средняя температура в июне–августе 2023 превысила доиндустриальный уровень (то есть уровень до начала массового использования ископаемого топлива, который принят за основу) на 2 градуса Цельсия.
Неопределенность оценок таких реконструкций была снижена путем их калибровки с данными прямых наблюдений на метеостанциях, начиная с 1850 года. Сравнение показало, что лето 2023 года было беспрецедентно жарким. Оно оказалось на 3,93 градуса теплее, чем в самом холодном году нашей эры (536), когда наблюдалась высокая вулканическая активность. Это значительно выше установленных Парижским соглашением целей по ограничению глобального потепления до 1.5 или 2 градусов Цельсия.
Общее антропогенное потепление:
Нарастание влияния Эль-Ниньо:
Ученые подчеркивают, что рекордно высокие температуры лета 2023 года свидетельствуют о необходимости срочного сокращения выбросов парниковых газов. Они призывают к исполнению международных обязательств, взятых в рамках Парижского соглашения, с целью ограничения глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.