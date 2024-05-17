Ученые рассказали, какое лето стало самым жарким для уфимцев

Годичные кольца — это отличный инструмент для изучения климата прошлого. Ширина каждого кольца зависит от условий, в которых росло дерево, в том числе от температуры и количества осадков. Чем теплее и влажнее было лето, тем шире кольцо. Ученые могут собрать образцы древесины из старых зданий, мостов, а также из деревьев, которые до сих пор растут, и анализировать их, чтобы воссоздать картину климата в разные исторические периоды.