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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Температурные рекорды месяцев и лет

Ученые рассказали, какое лето стало самым жарким для уфимцев

17 мая 2024, 12:35
Фото: berkeleyearth.org
Температурные рекорды месяцев и лет
Исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что средняя температура превысила доиндустриальный уровень на 2 градуса Цельсия. Когда это произошло и что с этим делать — в материале mkset.

Ученые из разных стран провели обширное исследование, чтобы определить, какое лето было наиболее жарким. Для этого они использовали два основных источника данных: инструментальные измерения температуры, которые ведутся уже более 170 лет, и реконструкции климата за последние 2000 лет, основанные на анализе годичных колец деревьев.

Годичные кольца — это отличный инструмент для изучения климата прошлого. Ширина каждого кольца зависит от условий, в которых росло дерево, в том числе от температуры и количества осадков. Чем теплее и влажнее было лето, тем шире кольцо. Ученые могут собрать образцы древесины из старых зданий, мостов, а также из деревьев, которые до сих пор растут, и анализировать их, чтобы воссоздать картину климата в разные исторические периоды.

График повышения температурыГрафик повышения температуры
График повышения температуры
Фото: Jan Esper et al. / Nature, 2024

Исследование европейских климатологов

Ученые сопоставили данные о температурах за период с июня по август 2023 года с данными инструментальных наблюдений за последние 170 лет и с результатами 15 реконструкций климата.

Сравнив эти цифры ученые обнаружили, что средняя температура в июне–августе 2023 превысила доиндустриальный уровень (то есть уровень до начала массового использования ископаемого топлива, который принят за основу) на 2 градуса Цельсия.

Неопределенность оценок таких реконструкций была снижена путем их калибровки с данными прямых наблюдений на метеостанциях, начиная с 1850 года. Сравнение показало, что лето 2023 года было беспрецедентно жарким. Оно оказалось на 3,93 градуса теплее, чем в самом холодном году нашей эры (536), когда наблюдалась высокая вулканическая активность. Это значительно выше установленных Парижским соглашением целей по ограничению глобального потепления до 1.5 или 2 градусов Цельсия.

Причины высокой температуры

  1. Общее антропогенное потепление:

  • Антропогенное потепление — повышение средней глобальной температуры Земли, вызванное человеческой деятельностью. Оно в основном связано с выбросами парниковых газов, таких как углекислый газ (CO2), метан (CH4) и оксид азота (N2O), в атмосферу.
  • Парниковые, обладают способностью улавливать тепловое излучение Солнца и удерживать его, вызывая постепенное повышение глобальной температуры. Этот процесс, называемый парниковым эффектом, приводит к изменениям климата, характеризующимся более частыми и интенсивными экстремальными погодными явлениями, такими как периоды сильной жары и засухи.

  1. Нарастание влияния Эль-Ниньо:

  • Эль-Ниньо — естественное климатическое явление, которое периодически происходит в Тихом океане. Оно характеризуется повышением температуры поверхностных вод в восточной и центральной части Тихого океана.
  • Это изменение температуры воды влияет на глобальные погодные системы. Во время Эль-Ниньо наблюдаются изменения в атмосферном давлении и ветрах, что может привести к более высоким температурам в некоторых регионах мира, а также к усилению или ослаблению дождей в различных частях планеты.
  • В 2023 году наблюдалось сильное проявление Эль-Ниньо, что способствовало повышению температур во многих частях света и усилило воздействие антропогенного потепления.
Аномалии температуры в 2022 году по сравнению со средними значениями за 1981–2010 годы.Аномалии температуры в 2022 году по сравнению со средними значениями за 1981–2010 годы.
Аномалии температуры в 2022 году по сравнению со средними значениями за 1981–2010 годы.
Фото: berkeleyearth.org/

Необходимость сокращения выбросов парниковых газов

Ученые подчеркивают, что рекордно высокие температуры лета 2023 года свидетельствуют о необходимости срочного сокращения выбросов парниковых газов. Они призывают к исполнению международных обязательств, взятых в рамках Парижского соглашения, с целью ограничения глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.

Как обычный человек может помочь сократить выбросы парниковых газов?

  • Использование энергии из возобновляемых источников: вы можете перейти на использование солнечной или ветровой энергии для питания вашего дома или автомобиля.
  • Энергоэффективность: вы можете сократить потребление энергии, установив энергоэффективные лампы, улучшив теплоизоляцию вашего дома и выбирая энергоэффективные бытовые приборы.
  • Уменьшение потребления мяса: производство мяса, особенно крупного рогатого скота, связано с большими выбросами метана. Вы можете сократить потребление мяса или перейти на вегетарианскую или веганскую диету.
  • Переход на общественный транспорт или использование электромобилей: это поможет сократить выбросы от автомобилей, которые являются одним из основных источников загрязнения воздуха.
  • Поддержка политик и программ, направленных на сокращение выбросов: вы можете голосовать за политиков, которые поддерживают экологические инициативы, и участвовать в общественных дискуссиях на эту тему.
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