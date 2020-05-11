Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше всего

В Башкирии в период с 27 апреля по 6 мая снова выросли цены на продовольственные продукты. По данным Башстата заметнее всего увеличилась цена на картошку, свежую белокочанную капусту и морковь.

Так, стоимость картошки выросла на 10%. За килограмм клубней придется отдать 24,5 рублей. Капуста сейчас стоит 25 рублей за килограмм – это на 7,3% выше, чем в предыдущий период. А вот цена на морковь увеличилась на 6,1%. Теперь в среднем за килограмм придется отдавать более 28 рублей.