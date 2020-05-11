Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше всего
11 мая, 10:48ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Аналитики провели исследования и назвали товары, за которые мы переплачиваем.
В Башкирии в период с 27 апреля по 6 мая снова выросли цены на продовольственные продукты. По данным Башстата заметнее всего увеличилась цена на картошку, свежую белокочанную капусту и морковь.
Так, стоимость картошки выросла на 10%. За килограмм клубней придется отдать 24,5 рублей. Капуста сейчас стоит 25 рублей за килограмм – это на 7,3% выше, чем в предыдущий период. А вот цена на морковь увеличилась на 6,1%. Теперь в среднем за килограмм придется отдавать более 28 рублей.
Статисты отметили и продукты, цены которых значительно уменьшились. Так, стоимость репчатого лука снизилась на 4,2%. Помимо этого, на 2,8% подешевели шоколадные конфеты и помидоры. На 2,5% снизилась цена детские питание. В частности, на мясные консервы.
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