Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах

Проверяйте стоимость билетов на соседние даты: стоимость может значительно варьироваться в зависимости от даты вылета. Поэтому рекомендуется проверять цены не только на конкретную дату, но и на соседние дни. Иногда изменение даты на один или два дня может привести к значительной экономии.

Избегайте пикового спроса: цены на авиабилеты обычно растут в периоды пикового спроса, такие как праздники, школьные каникулы и другие события. Чтобы сэкономить, стоит избегать путешествий в эти периоды и выбирать более спокойные даты для поездок.