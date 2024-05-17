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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Раскрываем секреты экономии на авиабилетах: узнайте, как летать дешево из Уфы

Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах

17 мая 2024, 12:08
Фото: 1MI
Раскрываем секреты экономии на авиабилетах: узнайте, как летать дешево из Уфы
Как выгодно купить билеты на самолет, в какие дни обычно поднимаются цены и какие факторы влияют на стоимость — в материале mkset.

Сравнивайте цены авиабилетов

Билеты могут продаваться не только через свои официальные сайты, но и через онлайн-агентства, которые могут предложить более выгодные условия или специальные предложения.

Одним из удобных способов сравнения цен является использование поисковиков, также известных как агрегаторы. Эти сервисы собирают информацию о билетах с сайтов авиакомпаний и множества агентств, с которыми они сотрудничают, и предоставляют пользователю полный список доступных вариантов на одной странице. Это позволяет быстро и эффективно сравнить цены, условия перелета и выбрать самое выгодное предложение.

В России существует несколько популярных поисковиков авиабилетов, среди которых:

  1. Тинькофф Путешествия

  2. Авиасейлс

  3. Trip.com

Обратите внимание на акции, специальные предложения и скидки, которые могут быть доступны только в определенных сервисах.

Сравнивайте цены авиабилетовСравнивайте цены авиабилетов
Сравнивайте цены авиабилетов
Фото: 1MI

Отслеживайте цену на авиабилеты в течение длительного времени

Это эффективный способ найти самые выгодные предложения и сэкономить на авиаперелетах, поскольку цены на билеты могут колебаться из-за различных факторов, таких, как сезонность, спрос и предложение, праздничные периоды и другие события.

Советы по отслеживанию цен:

  1. Проверяйте стоимость билетов на соседние даты: стоимость может значительно варьироваться в зависимости от даты вылета. Поэтому рекомендуется проверять цены не только на конкретную дату, но и на соседние дни. Иногда изменение даты на один или два дня может привести к значительной экономии.

  2. Избегайте пикового спроса: цены на авиабилеты обычно растут в периоды пикового спроса, такие как праздники, школьные каникулы и другие события. Чтобы сэкономить, стоит избегать путешествий в эти периоды и выбирать более спокойные даты для поездок.

  3. Следите за динамикой цен в течение длительного периода: отслеживайте цены на авиабилеты в течение нескольких недель или даже месяцев, чтобы выявить закономерности и определить оптимальный момент для покупки билетов.

Покупка билетов на перелет туда и обратно одним бронированиемПокупка билетов на перелет туда и обратно одним бронированием
Покупка билетов на перелет туда и обратно одним бронированием
Фото: Изображение Midjourney

Покупка билетов на перелет туда и обратно одним бронированием

В большинстве случаев, приобретение билетов на оба направления одновременно обходится дешевле, чем покупка двух отдельных билетов.

Пример:

Перелет из Уфы в Москву на 6 сентября стоит 6 300₽, а туда-обратно на 6–13 сентября — 9 600 ₽. В этом случае, покупка билетов туда и обратно одновременно позволяет сэкономить 3 300 ₽.

Покупка билетов туда и обратно одновременно может также предоставить дополнительные преимущества, такие как гарантированное возвращение в исходный пункт назначения, возможность изменения даты возвращения без дополнительных расходов и т. д.

Составляйте маршрут самостоятельноСоставляйте маршрут самостоятельно
Составляйте маршрут самостоятельно
Фото: 1MI

Ждите корректировки курса валют

Авиакомпании, как правило, обновляют стоимость билетов еженедельно, по ночам со вторника на среду. Это связано с тем, что цены на билеты устанавливаются на основе курса валют, используемого для расчетов с аэропортами, поставщиками топлива и другими подрядчиками.

Если курс национальной валюты резко падает, то не сразу отражается на цене билетов. Это объясняется тем, что авиакомпании заключают контракты с поставщиками на определенный период, и изменение курса валют может не сразу повлиять на стоимость билетов.

Вы можете воспользоваться этим и приобрести билеты по старой цене, если курс валюты ухудшается.

Составляйте маршрут самостоятельно

Поисковики авиабилетов не всегда находят самые выгодные маршруты, особенно если нужны перелеты с несколькими длинными стыковками или через страны, куда из России нет прямых рейсов.

Планируя маршрут самостоятельно, вы можете изучить разные варианты и найти наиболее экономичные решения. Например, можно выбрать перелет с двухдневной пересадкой через другой город или страну, что может быть дешевле прямого перелета.

Также можно рассмотреть перелет через страны, куда из России нет прямых рейсов, но есть доступные варианты от других авиакомпаний. Например, перелет в европейские города через Ереван может быть выгоднее, чем напрямую из России.

Другие правила покупки билетовДругие правила покупки билетов
Другие правила покупки билетов
Фото: Изображение Midjourney

Другие правила покупки билетов

  • Избегайте покупки билетов на пятницу и выходные, так как они, как правило, дороже.

  • Следите за распродажами, акциями: подпишитесь на рассылки авиакомпаний и следите за сайтами, которые сообщают о распродажах и промокодах. Часто авиакомпании часто устраивают распродажи в межсезонье, предлагая скидки до 500—1000 ₽.

  • Ищите горящие билеты на чартеры: этот вид билетов дешевеют по мере приближения даты вылета. Поиск горящих чартерных билетов можно вести на сайтах туроператоров и билетных агентств. Однако, имейте в виду, что чартерные билеты могут быть невозвратными и могут иметь ограничения по датам возвращения.

  • Копите мили и получайте кэшбэк: участвуйте в программах лояльности авиакомпаний, чтобы накапливать мили за перелеты и покупки. Мили можно использовать для выкупа билетов или повышения класса обслуживания. Обратите внимание, что у миль есть срок действия и их может быть невыгодно использовать для покупки дорогих билетов.

  • Летайте местными авиакомпаниями: местные авиакомпании часто предлагают бюджетные перелеты внутри страны. Рассмотрите возможность использования местных авиакомпаний для посещения большего количества мест назначения.
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#Ольга Харина#Общество#Туризм#Самолеты#Самолет#Авиакомпании#Туристы#Продажа билетов#Туристическая поездка#Авиарейс#Турист
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