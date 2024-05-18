iPhone подешевел: ловушка для уфимцев или шанс купить мечту

В последние недели жители Уфы, да и всей России стали свидетелями невиданного ранее явления: цены на iPhone во всех магазинах стремительно пошли вниз. Скидки достигают 30%, а некоторые модели стали доступнее аж на 40%. В чем причина такого щедрого предложения? Попробуем разобраться, является ли это долгожданным шансом обзавестись «яблочным» гаджетом или же хитрым маркетинговым ходом, заманивающим покупателей в ловушку.