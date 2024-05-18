iPhone подешевел: ловушка для уфимцев или шанс купить мечту

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
В последние недели жители Уфы, да и всей России стали свидетелями невиданного ранее явления: цены на iPhone во всех магазинах стремительно пошли вниз. Скидки достигают 30%, а некоторые модели стали доступнее аж на 40%. В чем причина такого щедрого предложения? Попробуем разобраться, является ли это долгожданным шансом обзавестись «яблочным» гаджетом или же хитрым маркетинговым ходом, заманивающим покупателей в ловушку.
Параллельный импорт набирает обороты
Одной из главных причин снижения цен эксперты называют увеличение потока параллельного импорта. После введения санкций многие компании прекратили официальные поставки iPhone в Россию. Однако предприимчивые бизнесмены нашли выход — начали завозить технику из других стран, минуя официальных дистрибьюторов.
«Параллельный импорт позволяет насытить рынок и создать конкуренцию, что, безусловно, положительно сказывается на ценах», — говорит Максим Капищев, сотрудник уфимского ритейла.
Конкуренция — двигатель торговли
На рынке появилось множество новых продавцов, предлагающих iPhone по более доступным ценам. Крупные торговые маркетплейсы и магазины, такие как Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries, DNS, Ситилинк, отражают текущую ситуацию в полном объеме, а то и сами вынуждены снижать цены, чтобы не терять покупателей.
Для наглядности проанализируем цены в этих магазинах на примере iPhone 15 (128 Гб):
*Данные получены с использованием веб-поиска и могут незначительно отличаться в зависимости от даты.
Как видим, цены действительно снизились, причем во всех рассматриваемых магазинах.
Ждем iPhone 16: ажиотаж спадает
Еще одним фактором, влияющим на ценообразование, является скорый выход новой модели iPhone, запланированный на сентябрь 2024 года. Традиционно, перед презентацией нового поколения, интерес к предыдущим моделям снижается. Продавцам необходимо распродать остатки, что заставляет их делать скидки.
«Падение цен перед выходом новой модели — обычная практика для рынка электроники. Люди ждут новинку, и продавцы вынуждены стимулировать интерес к старым моделям», — комментирует Всеволод Глазько, маркетолог одного из крупных магазинов Уфы.
Однако другие эксперты, обращаясь к тем, кто любит покупать на распродажах, скидывая за бесценок имеющиеся на руках девайсы, призывают помнить, что выход новой модели iPhone не обрушит цены на предыдущие версии одномоментно. Это постепенный процесс, который может занять несколько месяцев.
Рубль крепчает, iPhone дешевеет
Нельзя сбрасывать со счетов и плавное укрепление рубля, которое наблюдается в последнее время. Это также способствует снижению стоимости iPhone, поскольку техника по-прежнему закупается за иностранную валюту.
«Изменение курса валют — один из ключевых факторов, влияющих на цены импортной продукции. Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию для покупателей», — отмечает Денис Лифшиц, финансовый аналитик.
«Однако, не стоит забывать о волатильности курса валют. Возможно, укрепление рубля — временное явление, а в долгосрочной перспективе цены на импорт, и, в частности, на iPhone могут снова вырасти», — предостерегает Евгений Пантелеев, экономист.
Так покупать iPhone или нет?
С одной стороны, снижение цен — это отличная возможность приобрести iPhone по более доступной цене. С другой стороны, важно оставаться рациональным и не поддаваться спонтанным покупкам.
Если вы давно планировали приобрести iPhone и внимательно следили за ценами, то сейчас самое время реализовать свою мечту. Однако, если вы не уверены в необходимости покупки, лучше подождать выхода новой модели и оценить ситуацию вновь.
В любом случае, перед покупкой тщательно анализируйте цены в разных магазинах, учитывайте гарантийные обязательства и не забывайте о здравом смысле.