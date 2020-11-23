Башстат озвучил среднемесячную зарплату жителей Башкирии

Башстат озвучил среднемесячную зарплату жителей Башкирии

Вчера, 17:10ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Статисты подвели итоги прошедших девяти месяцев 2020 года. Башстат опубликовал данные о среднем заработке населения в различных сферах.

Так, среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь-сентябрь 2020 года составляет 32 408 рублей. Средняя зарплата в сфере общего образования в Башкирии чуть меньше – 30 508 рублей. По данным Башстата, учителя в республике получают 33 479 рублей.

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у научных сотрудников – 55 384 рубля. А самая низкая у сотрудников учреждений по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 32 239 рублей.

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