Башстат озвучил среднемесячную зарплату жителей Башкирии

Так, среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь-сентябрь 2020 года составляет 32 408 рублей. Средняя зарплата в сфере общего образования в Башкирии чуть меньше – 30 508 рублей. По данным Башстата, учителя в республике получают 33 479 рублей.