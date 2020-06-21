Не опять, а снова: в Башстате рассказали о наиболее подорожавших продуктах
Сегодня, 11:01ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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К 15 июня изменились цены на ряд продуктов.
Как сообщает Ufatime со ссылкой на Башстат, стоимость мяса в республике подорожала в среднем на 10%. В списке подорожавших продуктов появились даже яблоки, сезон в республике которых еще пока не наступил – на 5%. Сосиски и сардельки подорожали примерно на 8%. Незначительно цены повысились на картофель и морковь.
Зато упали цены на мясные консервы детского питания – примерно на 14,34%. Подешевели помидоры – на 6%, масло подсолнечное – 1,2%.
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