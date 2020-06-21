Не опять, а снова: в Башстате рассказали о наиболее подорожавших продуктах

Как сообщает Ufatime со ссылкой на Башстат, стоимость мяса в республике подорожала в среднем на 10%. В списке подорожавших продуктов появились даже яблоки, сезон в республике которых еще пока не наступил – на 5%. Сосиски и сардельки подорожали примерно на 8%. Незначительно цены повысились на картофель и морковь.