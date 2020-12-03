«Я убил крысу». В Уфе изучили переписку главаря шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО

— Жаль, что нам не разрешили представить присяжным сообщения со скриншотами писем с обратным адресом «Академия ФСБ». Считаем эти данные важными, так как они свидетельствуют о том, что Токарев практиковал подделку документов и переписки — он создал фейковый почтовый адрес академии, с которого посылал сообщения о том, что Дарья Бажина якобы учится там и переведена на следующий курс. Причём он посылал эти сообщения не только сожительнице и её дочери, но и её бабушке — жене Николая Ивановича Ахмаметьева, вводя их всех в заблуждение. Отмечу, что и сама Дарья, и ее мать Ольга знали, что это фейковые письма и Даша ни в какой Академии ФСБ не учится, продолжая проживать в Москве. Однако обе не хотели расстроить дедушку и бабушку и подыгрывали Токареву, хотя во время допроса в суде они и отрицали подобные факты.