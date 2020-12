«Я убил крысу». В Уфе изучили переписку главаря шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО

Сегодня, 3 декабря, в Верховном суде Башкирии было принято решение временно отложить допросы подсудимых по делу об убийстве заместителя топ-менеджера УМПО Юрия Яшина.

Напомним коротко суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным На сегодня были запланированы допросы подсудимых, начать планировалось с молодых парней — Мингазова, Талипова и Хасанова. Следом за ними последовал бы допрос Токарева, а последним — Евстафьева. Однако совершенно неожиданно для других участников процесса адвокат Эрика Талипова Дмитрий Колесник подал ходатайство отложить допрос его подзащитного. Эрик Талипов попросил предоставить ему законную возможность подробно обсудить со своим защитником тезисы предстоящего выступления. Следом за ним с аналогичными ходатайствами тут же выступили подсудимые Мингазов, Хасанов и Талипов. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Сергей Евстафьев уточнил, что планировал давать показания после остальных обвиняемых. Суд удовлетворил ходатайства подсудимых и отложил их допросы до следующей недели, при этом попросив адвокатов уважать других участников процесса и особенно - присяжных, которым пришлось ехать в суд в столь неблагоприятное из-за коронавируса время, по сути, только для ознакомления с одним небольшим эпизодом. Тем не менее присяжным заседателям удалось изучить часть личной переписки Дарьи Бажиной (дочери сожительницы Фёдора Токарева). Перед тем, как ознакомить их с этой фактурой, адвокаты, как положено, сначала зачитали предлагаемые отрывки судье в отсутствие присяжных. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Речь шла о переписке Дарьи с матерью Ольгой Бажиной и Фёдором Токаревым, которого она называла Артёмом (напомним, мужчина в лучших традициях шпионских триллеров представился подруге и её семье сотрудником ФСБ под другим именем — Артём Неволин). Изучалась выборочно переписка за период с октября 2017 года до июля 2018 года, почти до момента задержания Токарева и его компании. Из непродолжительных бесед через мессенджеры вполне ясно формировался образ «мачо», который представал перед дамами в ореоле славы бесстрашного борца с преступностью, вдобавок вполне материально обеспеченного и умеющего красиво ухаживать. При этом в переписке периодически мелькали фразы о том, что Артём-Фёдор должен вернуть деньги. Как пояснили адвокаты, предположительно имелись в виду средства в виде наличных и векселей, которые Токарев «позаимствовал» из сейфа в доме Николая Ахмаметьева — отца Ольги Бажиной, работавшего на УМПО в подчинении Сергея Евстафьева и Юрия Яшина. Судя по переписке, Артём-Фёдор на протяжении нескольких месяцев обещал вернуть их, но постоянно откладывал встречи под разными предлогами. Из всего объема информации, зачитанного адвокатами, судья разрешил ознакомить присяжных лишь с одной вполне информативной беседой и эффектной фотографией, которую Артём-Фёдор прислал Ольге Бажиной. «Полюбила не того». В Уфе выслушали подругу главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО Так, в ходе переписки от 2 ноября 2017 года Фёдор Токарев сообщил, что не может приехать домой к Ольге, потому что он «человека убил на работе». А затем поясняет: «Крыса он был». Из дальнейшей переписки следует, что по этому поводу якобы в Уфу приехала из Москвы проверка, и Артёма-Федора вскоре отпустят. Ольга Бажина в ужасе спрашивает возлюбленного: «Тебя не посадят, солнце мое?». Photo: Фото предоставлено адвокатами С.Евстафьева На фотографии, которую адвокаты с разрешения судьи показали присяжным, Токарев предстает бравым воином, одетым в камуфляжную форму. Однако, как выяснили потом случайно Ольга и Дарья, это фото не имело никакого отношения к спецоперациям ФСБ, а было сделано в пейнтбольном клубе. Кстати, этот снимок раньше уже публиковался в СМИ. Приятель Токарева Данила Вавилов (его уже допрашивали в суде ранее) по неосторожности выложил фото с той игры на своей странице в соцсетях, и оно попалось на глаза Бажиным. После этого Токарев удалил Вавилова из друзей. «Он нас подставил». Один из напавших на топ-менеджера УМПО передал записку жене В конце заседания адвокат подсудимого Альмира Хасанова представил суду врачебные заключения об инвалидности родителей подсудимого и болезнях его сестёр, которые не могут ухаживать за стариками, а также копию трудовой книжки. Из неё следует, что Хасанова уволили с работы уже после задержания. Таким образом его защита надеется улучшить репутацию парня, о котором ранее говорили, как о безработном. Следующее заседание суда намечено на 9 декабря. Комментарий Айрат Хикматуллин, адвокат Сергея Евстафьева: — Жаль, что нам не разрешили представить присяжным сообщения со скриншотами писем с обратным адресом «Академия ФСБ». Считаем эти данные важными, так как они свидетельствуют о том, что Токарев практиковал подделку документов и переписки — он создал фейковый почтовый адрес академии, с которого посылал сообщения о том, что Дарья Бажина якобы учится там и переведена на следующий курс. Причём он посылал эти сообщения не только сожительнице и её дочери, но и её бабушке — жене Николая Ивановича Ахмаметьева, вводя их всех в заблуждение. Отмечу, что и сама Дарья, и ее мать Ольга знали, что это фейковые письма и Даша ни в какой Академии ФСБ не учится, продолжая проживать в Москве. Однако обе не хотели расстроить дедушку и бабушку и подыгрывали Токареву, хотя во время допроса в суде они и отрицали подобные факты.

