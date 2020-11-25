В Уфе в суде рассекретили тайного свидетеля по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

-Рассекретить «Штайна» было необходимо сразу по нескольким причинам. Прежде всего, закон не допускает, чтобы показания одного и того же человека воспринимались присяжными заседателями как два отдельных доказательства и формировали у них завышенное представление об объёме доказательств обвинения. Не менее важным было показать, что на самом деле Степанкину незачем скрывать своё лицо, поскольку опасаться ему некого. Напомню, кроме своего племянника, свидетель не знал никого из фигурантов дела и, по его же словам, никогда даже не слышал о них. Мы хотели, чтобы присяжные убедилисьв том, что следствие искусственно создаёт доказательства обвинения, придавая свидетелю надуманную значимость, которая в суде рассыпается сама собой. В данном случае в виду отсутствия каких-либо угроз для свидетеля он решил выступить в суде открыто, уточнил Павел Киселёв.