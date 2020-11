В Уфе в суде рассекретили тайного свидетеля по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

Сегодня, 25 ноября, в Верховном суде Башкирии допросили еще семерых свидетелей защиты по резонансному делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, совершенном в конце июля 2018 года.

Были также зачитаны данные ранее, в ходе следствия, показания трех свидетелей, которые не смогли явиться в суд из-за болезни. Уточним, что дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Поскольку судья запретил фото- и видеосъемку, мы попросили помочь нам иллюстрировать происходящее уфимскую художницу Наталью Якунину. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным Напомним коротко суть дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. «Яшин был нужен на своем месте в Уфе» Допрос свидетелей сегодня начался с общения с директором московского НИИ технологии и организации производства двигателей Сергеем Павлиничем, который ранее долгие годы работал на УМПО, а позднее был назначен управляющим директором самарского ПАО «Кузнецов» (одного из предприятий, входящих в состав ОДК — Объединенной двигателестроительной корпорации). Перед началом процесса, находясь в коридоре, Павлинич помахал рукой, приветствуя Сергея Евстафьева, занявшего место на скамье подсудимых. Так делали обычно все представители УМПО, приезжавшие в суд давать показания, но в этот раз почему-то обмен приветствиями между двумя коллегами произвел особенное впечатление. Если представители УМПО, здороваясь с Евстафьевым, старались улыбаться и приободрить его, то на лице Павлинича, даже несмотря на медицинскую маску, виднелось, прежде всего, сопереживание. Сергей Петрович в своих показаниях в суде рассказал, как, начиная с осени 2016 года, вместе с коллегами решал сложную задачу — укрепить производственную базу и кадровый состав самарского предприятия, которое ему поручили возглавить. При этом он очень рассчитывал на помощь УМПО и просил руководство уфимского моторостроительного объединения поделиться кадрами. В общей сложности из Уфы в Самару тогда, по словам свидетеля, переехали на работу около сорока сотрудников. Помимо этого, из Уфы в Самару в командировки часто ездили представители различных подразделений УМПО, включая коммерческую службу. Среди свободных вакансий на тот момент числилась и должность коммерческого директора ПАО «Кузнецов». Юрий Яшин тоже приезжал в командировки, оказывал большую помощь. Тогда же я обратился к руководству УМПО, и в том числе к Сергею Васильевичу Евстафьеву с просьбой помочь подобрать человека на должность коммерческого директора. Я имел в виду конкретно Юрия Яшина, как человека, хорошо знавшего свое дело, просил откомандировать его в Самару. Однако я получил корректный отказ. Евстафьев сказал, что Яшин был нужен на своем месте в Уфе, — рассказал Сергей Павлинич. По его словам, в июле 2018 года, незадолго до своей гибели, Юрий Яшин тоже приезжал в Самару в командировку, помог наладить работу службы снабжения и составить план мероприятий на перспективу. Мы общались тогда, перед его отъездом Уфу, в ресторане. Я предложил ему тогда снова подумать о переезде в Самару на место коммерческого директора. В случае согласия ему предоставили бы квартиру, служебный автомобиль, достойный оклад. Однако он опять отказался. При общении я не заметил в его поведении ни тени недовольства или напряженности, вспоминал свидетель. Следующим в суде выступил еще один человек, прилетевший из Москвы. Предприниматель Виктор Ситников рассказал, что знал Юрия Яшина с начала 90-х годов, когда они вместе работали в отделе внешнеэкономических связей УМПО. Позднее оба поочередно уволились оттуда и занялись бизнесом, учредив совместное предприятие под названием «Умприм», занимавшееся поставками металлопродукции. Среди клиентов фирмы значилось также и УМПО. В Уфе в ходе суда всплыли детали тайной жизни убитого топ-менеджера УМПО Юрия Яшина Когда позднее Евстафьев пригласил Яшина вернуться на УМПО и стать его заместителем, Юрий Геннадьевич, по словам свидетеля Ситникова, прекратил работу в коммерческих фирмах. После этого они общались больше по телефону, но незадолго до трагедии, встретились по делам. Поначалу свидетель сказал, что это было в апреле 2018 года. Он также пояснил, что Яшин при встрече был довольно напряжен. Это чувствовалось по голосу, но подробно он ничего не рассказывал. Даже можно сказать, что на нём не было лица, описал Ситников. После этого адвокаты Евстафьева ходатайствовали об оглашении показаний данного свидетеля, которые были даны им 21 июля, почти сразу после того, как был найден труп Яшина. Тогда Виктор Ситников поведал следствию, что встретился с Яшиным в последний раз в конце мая, и тот не рассказывал ему ни о каких конфликтах или проблемах. Я был потрясен смертью Яшина. Был сумбур в голове, так объяснил нестыковки в показаниях свидетель. В тех же июльских показаниях 2018 года, когда следствие отрабатывало разные версии в поисках преступников, Ситников признал, что Юрий Яшин был соучредителем, как минимум, пяти коммерческих предприятий, занимавшихся продажей металлопродукции и стройматериалов. Теперь же, после оглашения прежних показаний, свидетель пояснил, что после возвращения Яшина на работу на УМПО почти все фирмы закрылись, кроме компании «Умприм». Вдобавок он раза три попытался пояснить: «Это моя жена и жена Яшина этим занимались», но судья прервал его и не позволил адвокатам продолжить выяснение. На вопрос, возникал ли из-за этого конфликт интересов на УМПО, свидетель Ситников точного ответа дать не смог. «Совершили нечто страшное» 27-летний уфимец Ренальд Талипов, который является двоюродным братом подсудимого Эрика Талипова, приехал в суд в теплом сером спортивном костюме и смотрелся в коридоре суда немного странно рядом с другими свидетелями в деловой одежде. «Братское» впечатление усилилось еще более, когда адвокат Талипова Дмитрий Колесник стал задавать свидетелю вопросы, обращаясь к нему на «ты», что в зале суда прозвучало неожиданно. Ренальд Талипов рассказал, что знает Эрика с рождения. Его сверстников Руслана Мингазова и Альмира Хасанова, находящихся также на скамье подсудимых, он тоже помнит с детства. С Федором Токаревым он познакомился намного позже — примерно в 2007 году, во время большого наводнения, от которого уфимская Нижегородкатогда сильно пострадала. После этого они общались периодически в компаниях. В 2015 году Токарев переехал жить в Нижегородку. Работал он тогда в автосервисе в Михайловке. По воспоминаниям свидетеля, зимой 2018 года Токарев подвозил его однажды из Нижегородки в Сипайлово на своем автомобиле и завел разговор про ограбление квартиры. Он предложил украсть деньги, совершить ограбление квартиры, туда-сюда… Я отказался и перевел разговор на другую тему, пояснил Ренальд Талипов. Позднее, по его словам, уже летом 2018 года, Эрик приехал к нему в гости в Сипайлово. Парни курили на балконе. И вот тогда уже Эрик предложил Ренальду пойти на ограбление квартиры, чтобы получить деньги. Я объяснил, что мне это не нужно, подумал еще тогда, что это всё глупо, несерьезно. А на следующий день позвонил моему родному братишке Радмиру и предупредил, чтобы, не дай Бог, не соглашался, если Эрик предложит ему принять участие в ограблении, вполне убедительно произнес молодой человек. «Он нас подставил». Один из напавших на топ-менеджера УМПО передал записку жене Рассказал свидетель и о встрече с Эриком и его приятелями уже после убийства Яшина (о котором он тогда не знал), как раз накануне их задержания. Тогда он сам поехал искать Эрика в Нижегородку, потому что стал беспокоиться за него. Вместе братья и с ними Альмир Хасанов приехали на квартиру к Ренальду и его жене Елене Сухаревой (её показания были заслушаны в суде ранее). Позднее приехал и Токарев. Попили пиво. Эрик и Альмир выглядели очень встревоженными. Я слышал, как они говорили Токареву насчет того, что он их то ли подставил, то ли не подставил… Потом Токарев уехал, а парни остались ночевать у нас дома. А рано утром приехали сотрудники полиции и задержали их, восстановил по памяти события Ренальд Талипов. Адвокаты напомнили свидетелю показания его жены, рассказавшей, как он сокрушался по поводу того, что ребята «совершили нечто страшное, за что их могут посадить или даже убить». Ренальд пояснил. что не знал точно, что совершили Эрик и его друзья, но понял: случилось что-то очень плохое. Было также интересно услышать рассказ свидетеля, как Токарев предлагал ему купить в рассрочку автомобиль. Если вспомнить показания других свидетелей, им Токарев примерно в тот же период представлялся сотрудником ФСБ, предпринимателем, строителем и т. д. «Я и есть Саша Штайн!» Допрос свидетеля Олега Степанкина присутствовавшие на процессе адвокаты почти сразу назвали своего рода юридической сенсацией. Беседа с ним получилась очень увлекательной. Как только этот высокий седой мужчина вошел в зал и направился к трибуне, судья Ильгиз Ахметдинов, едва увидев его, явно узнал и попросил присяжных удалиться на время в совещательную комнату. Олег Степанкин рассказал, что подсудимый Федор Токарев приходится ему двоюродным племянником. Года за полтора до убийства Юрия Яшина при встрече Токарев пообещал ему найти инвестора для строительства автосалона. Степанкин нашел земельный участок, но кандидатуру инвестора от племянника так и не дождался. Тот начал пропадать, не брал телефон и, в конце концов, стало ясно: все его обещания были только словами. В декабре 2017 года Токарев примерно на две недели давал дяде свой автомобиль — белый Subaru Impreza, потому что тот поставил свою машину на ремонт. Почему в тот период этот же самый автомобиль трижды подолгу стоял возле дома Юрия Яшина, свидетель пояснить не смог. Он предположил, что мог ставить его там на стоянку, когда приезжал в почтовое отделение, расположенное неподалеку. В уголовном деле нет показаний Олега Степанкина, там есть показания Александра Штайна, — начал, было, говорить адвокат Айрат Хикматуллин, но свидетель не дал ему завершить предложение и произнес: — Я уже давал показания на эту тему под именем «Саша Штайн», да — я и есть Саша Штайн! сообщил он всем присутствующим, тем самым самостоятельно рассекретив свою личность. После этого адвокаты Евстафьева обратились к судье с ходатайством рассекретить личность свидетеля перед присяжными и допросить его повторно, добавив уточняющие вопросы, которые ранее, 30 сентября, во время допроса «Саши Штайна», гособвинители не позволили им задать, чтобы не раскрыть тогда охраняемую законом тайну личности собеседника. Теперь уже ни гособвинители, ни адвокат потерпевших против ходатайства стороны защиты возражать не стали. Единственными, кто подал голос против, были подсудимый Токарев и его адвокат, но их мнение решающей роли не сыграло. Присяжные вернулись на свои места, и судья после кратких пояснений вскрыл конверт с данными о том, что в ноябре 2019 года следователь Шерстобитов зафиксировал следующий факт: во время следствия в качестве тайного свидетеля выступал Олег Юрьевич Степанкин под псевдонимом «Саша Штайн». В дополнение к вопросам, которые были заданы ранее «Саше Штайну» адвокаты Сергея Евстафьева смогли задать новые вопросы свидетелю Олегу Степанкину. Тот в присутствии присяжных повторил историю о том, как не дождался от Токарева обещанного инвестора. Он всегда напускал много тумана во время разговора. Где он на тот момент работал, Федор так и не сказал, уточнил свидетель. Напомним, ранее, будучи «Сашей Штайном», он рассказывал суду, что Токарев делился с ним своими намерениями «бомбануть сейф» в квартире Яшина, уточнив: об этом его попросил какой-то «коммерс». По поводу появления автомобиля Subaru Impreza возле дома Яшина в тот период, когда им пользовался не Токарев, а Степанкин, свидетель на сей раз выдало иное объяснение: возможно, Федор тогда и брал у него ненадолго автомобиль, а потом возвращал. Сам он от возможной слежки за домом Яшина категорически открестился. Свидетель также сообщил, что когда-то давно, еще в 80-е годы, тоже работал на УМПО в молодежном центре при комитете комсомола. С Евстафьевым или Яшиным он тогда не пересекался. Напомним, ранее, еще в роли «Саши Штайна», он рассказал, как Токарев расспрашивал его о Яшине. На этом допрос рассекреченного свидетеля завершился. Помимо него, сегодня также были допрошены начальник отдела металлоотходов УМПО Александр Коновалов, а также по видеоконференцсвязи — предприниматель из Татарстана Руслан Шайхисламов, но они не добавили новых существенных деталей. Повторно был допрошен Данил Вавилов, который опроверг показания сожительницы Токарева Ольга Бажиной о том, что она не имела отношения к бизнесу своего гражданского мужа. Молодой человек рассказал, что аренда места на территории уфимского ТЦ «Аркада», где они с Токаревым намеревались открыть пейнтбольный клуб, была оформлена на ИП Бажиной. «Любил понтоваться». В суде рассказали о главаре бандитов, убивших топ-менеджера УМПО Судья позволил зачитать показания трех свидетелей, которые не смогли явиться в суд по болезни. Житель дома № 46 по улице Карла Маркса (это домашний адрес семьи Яшиных), рассказал, как в конце июня 2018 года наблюдал с балкона двух молодых мужчин, запускавших квадрокоптер до девятого этажа, где как раз располагается квартира Яшиных. При этом допрошенный в суде Данил Вавилов по-прежнему настаивал, что он не принимал участия в том запуске квадрокоптера. Уфимка Равида Янбаева в своих показаниях, данных ранее, рассказала, что работала в 46-м доме консьержем. Она сменилась утром, в день нападения на Яшина. Слышала, как он в седьмом часу утра спустился на лифте в паркинг (он всегда первым из жильцов уезжал на работу), но звуков борьбы или чего-то еще подозрительного свидетель из паркинга не уловила, поскольку до него оказалось расстояние величиной в целый этаж. Янбаева также рассказала, что на тот момент камеры видеонаблюдения не работали уже продолжительное время. Из показания свидетеля Гайнанова следовало, что за три месяца до убийства Яшина он ремонтировал ворота в паркинг и делал для жильцов ключи от шлагбаума. Но за ключами для въезда в паркинг к нему никто не обращался. В конце заседания адвокат Павел Киселёв обратился к судье с просьбой вызвать на допрос нового свидетеля, который вместе с Сергеем Евстафьевым участвовал в организации похорон Юрия Яшина. Гособвинители и представитель потерпевших возразили, заявив, что эти подробности не относятся к делу, однако судья прислушался к доводам защиты о том, что данный свидетель сможет внести ясность в показания членов семьи Яшина, утверждавших, что Евстафьев совсем не сочувствовал их горю. Юридическая сенсация Павел Киселёв, являющийся кандидатом юридических наук и старшим преподавателем Института права БГУ, прокомментировал сегодняшние события в суде, как практикующий юрист и ученый. На наш взгляд, сегодня в суде, действительно, произошла своего рода юридическая сенсация. Случай, действительно, редкий, когда суд удовлетворяет ходатайство защиты о предании гласности сведений, ранее засекреченных следователем, и доводит до присяжных тот факт, что свидетель, до этого выступавший в деле под вымышленным именем, сегодня по своей инициативе даёт показания открыто, не скрывая своего имени и лица, отметил адвокат. Он пояснил: сторона защиты пригласила в суд на допрос родственника подсудимого Токарева — Олега Степанкина, зная, что он являлся тем самым тайным свидетелем, допрошенным ранее в суде. Адвокатам было очевидно, что засекреченный «Саша Штайн» в своих показаний исказил целый ряд сведений. Например, он называл Токарева просто своим знакомым, обозначив срок их знакомства — 5 лет. На самом же деле он знал его с детства, как племянника. В Уфе по делу об убийстве топ-менеджера УМПО допросили тайного свидетеля «Штайна» Для ответа на целый ряд вопросов сторона защиты ходатайствовала о вызове суд в качестве свидетеля Степанкина Олега Юрьевича, который в итоге рассекретил себя сам и подтвердил свою осведомленность о намерениях Токарева совершить хищение в квартире потерпевшего. Причем на сей раз в показаниях Степанкина ни о каких «заказчиках» преступления уже речи не шло. -Рассекретить «Штайна» было необходимо сразу по нескольким причинам. Прежде всего, закон не допускает, чтобы показания одного и того же человека воспринимались присяжными заседателями как два отдельных доказательства и формировали у них завышенное представление об объёме доказательств обвинения. Не менее важным было показать, что на самом деле Степанкину незачем скрывать своё лицо, поскольку опасаться ему некого. Напомню, кроме своего племянника, свидетель не знал никого из фигурантов дела и, по его же словам, никогда даже не слышал о них. Мы хотели, чтобы присяжные убедилисьв том, что следствие искусственно создаёт доказательства обвинения, придавая свидетелю надуманную значимость, которая в суде рассыпается сама собой. В данном случае в виду отсутствия каких-либо угроз для свидетеля он решил выступить в суде открыто, уточнил Павел Киселёв. Он подчеркнул: решение судьи, которым он фактически отменил ранее принятые следователем меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о свидетеле, полностью соответствует Федеральному закону «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Следующее судебное заседание по данному делу состоится 1 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter