В Уфе допросили «следопытов», добывших преступникам данные убитого топ-менеджера УМПО

P. S. В редакцию Mkset поступили вопросы о читателей о том, почему в наших репортажах представлено мнение адвокатов, но практически не публикуются комментарии прокуратуры, представляющей гособвинение. Поясняем, что наш корреспондент обращался к участвующим в суде работникам прокуратуры Роберту Фаттахову и Марии Карачуриной с предложением прокомментировать текущие события, однако был получен отказ от них. В аппарате прокуратуры Башкирии нам сообщили, что в ведомстве не принято комментировать ход судебных процессов. Мы отправили на имя прокурора республики Владимира Ведерникова запрос с просьбой прислать нам ответы на интересующие редакцию вопросы и получили обещание, что это случится в установленные законом сроки. Как только ответы на наши вопросы из прокуратуры будут получены, мы их сразу же опубликуем.