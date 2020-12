В Уфе в суд по делу об убийстве топ-менеджера УМПО явился «криминальный авторитет»

Сегодня, 2 декабря, в Верховном суде Башкирии прошли последние допросы свидетелей по резонансному делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, происшедшем в июле 2018 года.

Суд проходит с участием присяжных заседателей. Поскольку судья запретил вести во время процесса фото- и видеосъемку, иллюстрации происходящего для Mkset готовит уфимская художница Наталья Якунина. Напомним коротко суть дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным Сначала в суде были заслушаны свидетели обвинения и изучены доказательства, предъявленные следствием, а затем уже состоялись допросы свидетелей, вызванных адвокатами подсудимых. Отметим, что работу со свидетелями во многом осложнила текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка. Один из свидетелей оказался в реанимации, один скончался, несколько человек находятся на самоизоляции, а часть свидетелей, живущих в других регионах страны, допросили при помощи видеоконференцсвязи. Помимо пандемии, добавила забот и погода — один из адвокатов неудачно упал и сегодня пришел в суд на костылях. Ранее заседания также откладывались из-за болезни участников. Тем не менее судебный процесс постепенно приблизился к своему «экватору». Сегодня были допрошены последние три свидетеля защиты и и оглашены показания ещё двух, не явившихся в суд. От вызова на допросы еще нескольких свидетелей адвокаты отказались. «Никакой коррупции не заметил» Предприниматель из Дюртюлей Булат Салихов рассказал, что его компания сотрудничала с УМПО с 2014 года, приобретая металлический лом, а с 2017 года стала также выполнять заказы по демонтажу металлических конструкций. Свидетель подробно описал, как оформлялись договора с УМПО. По его словам, сначала служба безопасности УМПО тщательно изучала все данные потенциального коммерческого партнера предприятия, и только в случае одобрения документы, касающиеся будущей сделки, передавались в закупочную комиссию и юридическую службу предприятия. Закупки проводились на конкурсной основе. Фирме Булата Салихова далеко не всегда удавалось выигрывать тендеры. Случалось, что они уступали конкурентам, предложившим более выгодные для УМПО цены. Я не заметил ни разу каких-либо признаков коррупции при проведении таких конкурсных мероприятий. Нам никаких противоправных предложений от представителей УМПО не поступало абсолютно точно. Не было ничего незаконного — ни вымогательства, ни конфликта интересов, ни чего-либо еще, заявил свидетель. По роду своей деятельности Булату Салихову доводилось встречаться с покойным Юрием Яшиным. Чаще всего они общались уже после оформления договоров, обсуждая предстоящую работу. И опять же, по словам Салихова, никаких сомнительных ситуаций при этом не возникало. В Уфе в суде по делу об убийстве топ-менеджера УМПО кипят страсти вокруг «компромата» Данный свидетель был приглашен в суд главным образом в связи с тем, что копия договора УМПО с его фирмой оказалась в той самой «папке с компроматом», обнаруженой в квартире Юрия Яшина уже после его смерти. Следствие рассматривало эти документы, как некий компромат, который мог послужить мотивом убийства Яшина. Однако ни один свидетель, за исключением семьи Юрия Яшина и его близкой подруги, не подтвердил, что содержавшиеся в папке документы представляли какую-либо реальную ценность. Свидетель Салихов так и не смог пояснить, почему копия договора с его фирмой, датированная мартом 2014 года, оказалась в этой таинственной папке. Это обычный типовой договор, совершенно не секретный, в нем нет конфиденциальной информации. После подписания один его экземпляр оставался на УМПО, один — у нас. Свои обязательства мы выполнили, заказчик с нами полностью рассчитался. Я не понимаю, почему Яшин мог хранить его, пожал плечами свидетель. «У них были какие-то проблемы» 22-летний Радмир Талипов, который является двоюродным братом подсудимого Эрика Талипова, также был приглашен в суд в качестве свидетеля. Напомним, ранее был допрошен его старший брат Ренальд, рассказавший, как после разговора с Эриком строго-настрого запретил Радмиру связываться с ним, если предложит пойти на ограбление квартиры. В мае 2018 года Радмир вернулся домой после службы в армии и успел недолгое время пообщаться с подсудимыми Эриком Талиповым, Русланом Мингазовым, Альмиром Хасановым, до того момента, как их задержали. Видел он несколько раз и Федора Токарева, но слишком с ним не контактировал. «Он нас подставил». Один из напавших на топ-менеджера УМПО передал записку жене По словам Радмира Талипова, он понял из рассказа старшего брата, что у Эрика и его друзей «какие-то проблемы». Радмира несколько раз просили возить парней по делам либо доставлять домой, если они были нетрезвы. За давностью времени он не смог припомнить точно события лета 2018 года, поэтому адвокаты с разрешения судьи зачитали показания свидетеля, данные на следствии. Из них следовало, что Радмиру довелось отвозить брата и друзей конкретно 20 июля, вскоре после нападения на Юрия Яшина. Парни были чем-то расстроены, но более ничего особенного в их поведении свидетель не заметил. Через пару дней, 22 июля, Радмира попросили забрать ту же компанию с дачного участка из села Михайловка. Брата Эрика и Руслана Мингазова он доставил по их домашним адресам. А Ренальд Талипов и Альмир Хасанов поехали к последнему и стали пить пиво во дворе. Более подробной информацией по делу свидетель не располагал. Из показаний свидетелей защиты парней, напавших под руководством Федора Токарева на Юрия Яшина в паркинге его дома, наиболее ценными, пожалуй, оказались свидететльства жены Руслана Мингазова. Карина пришла в суд и рассказала о признании мужа, которое он прислал ей в письменном виде из СИЗО после задержания. Его суть сводилась к тому, что Федор Токарев «подставил» ребят, которые намеревались ограбить жертву, но ни в коем случае не собирались убивать Яшина. «Саша Большой — не криминальный авторитет» Любопытно проходил допрос свидетеля Александра Якимова, который ранее не был допрошен на стадии следствия. Защита подсудимых нашла этого человека самостоятельно. Поэтому сначала его допросили без присяжных, чтобы убедиться, что Якимов владеет интересующей суд информацией, а уже потом повторили беседу в присутствии заседателей. Якимов, занимающийся кузовным ремонтом в автосервисе, рассказал, что знает Федора Токарева с 2016 года, прежде всего, как своего постоянного клиента. За время их знакомства Токарев сменил четыре автомобиля, причем три из них стоимостью в два с лишним миллиона рублей — за последний год перед арестом. Напомним, в тот период Токарев сожительствовал с Ольгой Бажиной — дочерью Николая Ахмаметьева, подчиненного Юрия Яшина. Адвокаты подсудимых вычислили данного свидетеля по распечаткам переписки с ним Федора Токарева через СМС и WhatsApp. В одной из них Токарев попросил Александра Якимова узнать, какой транспорт зарегистрирован на Марину Юрьевну Яшину (так зовут вдову Юрия Яшина — ред.) и скинул ему паспортные данные женщины. Свидетель Якимов не стал отрицать, что такой разговор с Токаревым у него был, однако он пояснил, что пару дней потянул для солидности время и в итоге никакой информации о Марине Яшиной приятелю так и не сообщил. Примечательно, что в переписке, которую смогли восстановить в телефоне Токарева во время следствия, угадываются силуэты скриншотов, отправленных Якимовым Токареву в ответ на расспросы о Марине Яшиной, однако разобрать их содержание экспертам не удалось. Помимо этого, адвокатов заинтересовала также переписка свидетеля с Токаревым, касающаяся его «дядьки», ездившего на автомобиле Subaru Impreza. Ранее в суде показания давал дядя Токарева Олег Степанкин, рассказавший, как в конце 2017 года ненадолго брал у племянника автомобиль. И данный автомобиль в тот же период был замечен возле дома Яшина. Среди переписки между Токаревым и Якимовым осталась еще пара интригующих разговоров, которые судья не позволил зачитать присяжным, потому что счел их не относящимися к делу. Первая такая беседа касалась обсуждения бывшего помощника прокурора Орджоникидзевского района Уфы Игоря Горбунова, обозначенного в мобильниках Токарева и Якимова как «Игорь-прокурор», а вторая была посвящена поиску «бандитов» для выяснения отношений с бывшей любовницей Токарева, которая вдобавок является близкой подругой Ольги Бажиной. В ходе допроса адвокаты также поинтересовались у свидетеля, ему ли принадлежит прозвище «Саша Большой». Якимов подтвердил, что его так называют друзья, но в ответ на уточняющий вопрос адвокатов заявил, что никогда в жизни не был криминальным авторитетом. Это уточнение, скорее всего, касается показаний подсудимого Федора Токарева, который на следствии сообщал, что его с Сергеем Евстафьевым познакомил некий криминальный авторитет. Найти подтверждения этим его показаниям не удалось. «Очень обеспеченный человек из Москвы» Далее в суде были зачитаны показания дочери и бывшего мужа сожительницы Федора Токарева Ольги Бажиной, которые не смогли явиться в суд. «Полюбила не того». В Уфе выслушали подругу главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО Студентка Дарья Бажина рассказала ранее следователю, что Федор Токарев появился в их семье примерно в 2016 году. Он представился сотрудником органов госбезопасности Артёмом Неволиным. Примерно в ноябре 2017 года мать рассказала Дарье, что её сожитель вовсе не является сотрудником ФСБ и имя у него другое: не Артём Неволин, а Федор Токарев. Каким образом матери удалось это выяснить, Дарья не знала. В 2017-м году Артём-Фёдор предложил устроить Дарью, учившейся в то время в Москве в колледже, на учебу в Академию ФСБ. Однако девушка, по её словам, не захотела там учиться. (Сама Ольга Бажина ранее в ходе допроса в суде рассказала, что дело было несколько иначе — Токарев долгое время вводил семейство Ахмаметьевых-Бажиных в заблуждение, и даже присылал поддельные благодарственные письма якобы из Академии ФСБ, в которых отмечались успехи Дарьи в учебе). Бывший муж Ольги — Константин Бажин коротко рассказал на следствии, что расстался с женой в 2013 году, а в 2016-м они оформили развод официально. Основной причиной этого он считает появление в жизни Ольги нового возлюбленного, которого Бажин знал как «сотрудника ФСБ Артёма». Константин со слов Ольги и других родственников знал ещё, что её новый друг якобы является очень обеспеченным человеком, имеет квартиру в Москве и несколько автомобилей. Сам он с этим Артёмом лично не общался, но видел его один раз с Ольгой в автомобиле Toyota Land Cruiser. В Уфе в суде изучили показания двух жен главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО Кстати, Константин Бажин работает также на УМПО, однако ни с Юрием Яшиным, ни с Сергеем Евстафьевым он там по работе не сталкивался, так что ничего существенного к материалам дела добавить больше не смог. На этом допрос свидетелей защиты завершился. На завтра, 3 декабря, запланирован допрос подсудимых.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter