В Уфе в суд по делу об убийстве топ-менеджера УМПО явился «криминальный авторитет»

Свидетель Якимов не стал отрицать, что такой разговор с Токаревым у него был, однако он пояснил, что пару дней потянул для солидности время и в итоге никакой информации о Марине Яшиной приятелю так и не сообщил. Примечательно, что в переписке, которую смогли восстановить в телефоне Токарева во время следствия, угадываются силуэты скриншотов, отправленных Якимовым Токареву в ответ на расспросы о Марине Яшиной, однако разобрать их содержание экспертам не удалось.