Судебные очерки по делу об убийстве топ-менеджера УМПО в Уфе, могут стать книгой

Скорее всего, это будет уже в 2021 году. Сейчас в рамках судебного заседания проходят допросы свидетелей защиты, затем будут допрошены подсудимые, состоятся прении представителей гособвинения и защиты подсудимых, а после этого присяжные заседатели должны будут вынести свой вердикт.