Судебные очерки по делу об убийстве топ-менеджера УМПО в Уфе, могут стать книгой

Серию очерков Mkset из зала суда по делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина планируется собрать в отдельное издание.

Накануне, 20 ноября, в программе «Редколлегия» на Радио «Эхо Москвы в Уфе» одной из тем обсуждения стал судебный процесс по резонансному делу об убийстве заместителя топ-менеджера УМПО Юрия Яшина, которое было совершено в июле 2018 года. Напомним, Mkset готовит репортажи с каждого судебного заседания на протяжении почти трех месяцев. Подробности данного дела ранее также публиковались на нашем сайте. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Мингазова, Талипова и Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления начальник убитого — коммерческого директора предприятия Сергея Евстафьева. В процессе обсуждения данной темы в программе «Редколлегия» прозвучала информация о том, что по окончании заседания все судебные очерки будут собраны в отдельное издание с иллюстрациями уфимской художницы Натальи Якуниной. Скорее всего, это будет уже в 2021 году. Сейчас в рамках судебного заседания проходят допросы свидетелей защиты, затем будут допрошены подсудимые, состоятся прении представителей гособвинения и защиты подсудимых, а после этого присяжные заседатели должны будут вынести свой вердикт.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter