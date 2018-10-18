Андрей Трухан: Я не в отпуске и не на больничном

Впервые разговоры об уходе на больничный и возможной отставке чиновника пошли после разгромной оперативки в кабинете министров республики. Тогда врио главы Башкирии Радий Хабиров высказал свое недовольство работой чиновников минздрава, мэрии Уфы и ряда других ведомств.

- Я на рабочем месте. Работа идет по графику. Не в отпуске, не на больничном. Вчера я, например, был с рабочим визитом в Казани — на международной выставке «Дорога 2018», организованной министерством транспорта РФ, - заявил Андрей Трухан.

Комментировать слухи об отставке он отказался.