Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности главы минздрава Башкирии

Указом врио главы республики Радия Хабирова исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Башкортостан возложено на первого заместителя министра здравоохранения Рафаэля Яппарова.

Другим Хабиров освободил от должности министра здравоохранения республики Анвара Бакирова, который занимал этот пост на протяжении четырех лет.

Напомним, глава башкирского минздрава подал в отставку после утреннего совещания в кабмине Башкирии, на которой работу Бакирова Радий Хабиров подверг довольно жесткой критике. Речь шла о недостатке поликлиник, просроченных медикаментах, нехватке лекарств для больных с редкими заболеваниями, хроническом дефиците врачей.

Как стало известно Медиакорсети, Бакиров продолжит заниматься научной деятельностью.

Справка

Рафаэль Яппаров родился в 1975 году, имеет высшее медицинское образование.

В 1998 году с отличием окончил Башкирский государственный медицинский институт, квалификация врач, а также с отличием окончил «Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан», квалификация менеджер.

После окончания интернатуры и ординатуры работал врачом-хирургом операционного блока хирургического отделения Кумертауской Центральной районной больницы, с мая по ноябрь 2007 года на государственной гражданской службе – работал помощником министра здравоохранения Республики Башкортостан, с ноября 2007 года по 29 января 2018 – главный врач Государственного учреждения здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

С 2008 года – главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечении ВИЧ инфекции Минздрава РБ.

С 2013 года – главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечении ВИЧ инфекции Минздрава РФ в ПФО.