Хабиров: Глав муниципалитетов будут оценивать по комфортным условиям для населения

Сегодня, 17 октября, в Доме Республики в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочее совещание по формированию комфортной городской среды и благоприятных условий проживания. Как сообщили в пресс-службе правительства, в нём приняли участие члены Кабинета министров, руководители организаций, главы муниципалитетов.

Тон заседанию зада сам Радий Хабиров, который сказал, что при реализации программ развития муниципалитетов важно думать и о внешнем облике населённых пунктов.

По словам исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Владислава Туманина, в 2018 году в программу капремонта многоквартирных домов включены 1205 домов, на которых должно было коснуться обновление фасадов, кровли, инженерных сетей и лифтового оборудования. В целом же программой благоустройства охвачено 228 населенных пунктов, в них благоустраиваются 403 дворовых территории и 122 общественных пространства. При этом было особо отмечено, что работы по благоустройству ведутся во всех городских округах и муниципальных районах республики.

Вдобавок в рамках механизма инициативного бюджетирования при финансовом участии самих жителей муниципалитеты благоустраивают улицы и дворы, ремонтируют инженерные сети, приобретают коммунальную технику.

В качестве примера проведения такой работы выступили и.о. главы администрации Уфы Салават Хусаинов и глава администрации Октябрьского Алексей Шмелёв. Детали того, как конкретно Радий Хабиров оценил их работу, пресс-служба не уточнила, ограничившись мнением врио главы Башкирии о том, что «изменения не должны быть точечными, благоустройство и ремонт дворовых территорий должны носить комплексный характер».

Отдельно Радий Хабиров обратил внимание на безопасность территорий и оборудования, особенно на детских площадках.

– Не должно быть ни одних качелей с жёсткой сцепкой, – подчеркнул он. - Оборудование, способное причинить вред здоровью ребёнка, нужно не просто убирать, а заменять на новое, соответствующее современным нормам и требованиям безопасности.

Одним из главных итогов совещания стало сообщение о том, что в дальнейшем работа глав муниципалитетов будет оцениваться по результатам реализации мероприятий по формированию комфортных условий для жителей республики, в том числе по степени привлечения средств федерального бюджета.

– Наша задача работать, в том числе, над привлечением федеральных средств по различным программам, – подчеркнул Радий Хабиров. – Масштабные проекты не реализовать только силами региона, муниципалитетов.