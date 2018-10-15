Радий Хабиров устроил разнос членам правительства Башкирии на оперативном совещании

Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал к ответу членов правительства за недоработки по их направлениям.

Больше всего досталось министру здравоохранения Башкирии Анвару Бакирову. Ему пришлось не меньше получаса давать отчет по поводу большого количества проблем, скопившихся в медицинской отрасли. При этом практически ни один его ответ Радия Хабирова не устроил.