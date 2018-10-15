Радий Хабиров устроил разнос членам правительства Башкирии на оперативном совещании

Радий Хабиров устроил разнос членам правительства Башкирии на оперативном совещанииВидео
Сегодня, 11:54Татьяна Майорова
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После жесткого выяснения отношений с главой минздрава врио главы Башкирии попросил выключить видеокамеры, ведущие прямую трансляцию.
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Сюжеты: Видео
Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал к ответу членов правительства за недоработки по их направлениям.
Больше всего досталось министру здравоохранения Башкирии Анвару Бакирову. Ему пришлось не меньше получаса давать отчет по поводу большого количества проблем, скопившихся в медицинской отрасли. При этом практически ни один его ответ Радия Хабирова не устроил.
В конце концов, новый руководитель республики предложил Анвару Бакирову заняться преподаванием. И после этого попросил отключить прямую трансляцию.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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