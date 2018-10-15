Глава минздрава Башкирии подал в отставку после утреннего совещания
Этот поступок чиновника последовал после критики его деятельности на утреннем совещании.
Сегодня, 15 октября, вечером стало известно, что министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров подал в отставку. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Судя по всему, к такому решению чиновника подтолкнуло утреннее оперативное совещание Кабинета министров Башкирии, на котором врио главы Башкирии Радий Хабиров подверг работу Анвара Бакирова жесткой критике.
Напомним, речь шла о недостатке поликлиник, просроченных медикаментах, нехватке лекарств для больных с редкими заболеваниями, хроническом дефиците врачей.
Как стало известно Медиакорсети, Анвар Бакиров после своей отставки намерен продолжить заниматься наукой.
Анвар Бакиров возглавлял минздрав Башкирии чуть более четырех лет. До этого он преподавал в Башгосмедуниверситете, был главврачом противотуберкулезного диспансера, работал первом заместителем министра здравоохранения, а ранее был торакальным хирургом.