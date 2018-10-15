Глава минздрава Башкирии подал в отставку после утреннего совещания

Сегодня, 15 октября, вечером стало известно, что министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров подал в отставку. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Судя по всему, к такому решению чиновника подтолкнуло утреннее оперативное совещание Кабинета министров Башкирии, на котором врио главы Башкирии Радий Хабиров подверг работу Анвара Бакирова жесткой критике.

Напомним, речь шла о недостатке поликлиник, просроченных медикаментах, нехватке лекарств для больных с редкими заболеваниями, хроническом дефиците врачей.

Как стало известно Медиакорсети, Анвар Бакиров после своей отставки намерен продолжить заниматься наукой.