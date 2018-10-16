Радий Хабиров дал указание проводить оперативки правительства Башкирии по субботам

Оперативные совещания правительства Башкирии будут проводиться по субботам. Такое указание премьер-министру республики дал врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне, 15 октября, на оперативном совещании Кабинета министров.

Как стало известно Медиакорсети, обсуждение данного вопроса состоялось во второй части оперативного совещания, которая проходила без прямой трансляции, в закрытом режиме.

- Коллеги, я предлагаю вам работать, - с такими словами обратился к членам правительства Радий Хабиров. – Я еще не старый человек, у меня энергии много и упрямства тоже. Поэтому либо я добьюсь успеха с вами, либо я буду добиваться успеха с другими людьми.

При этом Радий Хабиров уточнил, что ни к кому из присутствовавших в зале заседаний чиновников не испытывает неприязненного отношения, поскольку у каждого из членов правительства есть определенный жизненный и профессиональный опыт.

- Все вы прошли какие-то этапы, но на определенной стадии стали, видимо, тормозить. Но я вам спокойной жизни не дам, - пообещал Радий Хабиров и пояснил свою мысль. – Вот я в субботу сидел и работал тут, потом вышел пройтись по зданию. Тишина, очень хорошо… Это что такое?!. Вы почему по субботам не работаете?

Затем Радий Хабиров обратился к присутствовавшему на совещании юристу:

- Я правильно понимаю, что когда вы поступаете на государственную службу, у вас ненормированный рабочий день? Так что вы обязаны работать в субботу, а если понадобится, то и воскресенье!

Радий Хабиров дал указание премьер-министру Рустэму Марданову отныне проводить оперативные совещания правительства республики по субботам.

- Каждую субботу собираетесь в час дня, Пусть люди выспятся и потом придут,- уточнил он, а чуть позже добавил, что оперативки следует также проводить и в режиме видеоконференц-связи с главами городов и районов.

При этом Радий Хабиров подчеркнул, что ему крайне неприятен бездушный подход к работе.

- Делайте выводы. Я – не романтик и не теоретик, Я – трезвый политик. Я с вами разговариваю как с партнерами по общему делу. Всех вместе – членов правительства и глав муниципалитетов, еще ряда руководителей – нас от силы 200 человек, которые отвечают за то, чтобы люди не умирали и дети не ходили в школу с топорами, - твердо заявил Радий Фаритович. – Нельзя работать во власти, если у вас глаза рыбьи, ручки потные и уши прижатые. Я буду вам в глаза смотреть внимательно. И если вы не готовы работать так, как нужно, то можете после совещания пойти в свой кабинет, шинельку со стены снять, подпоясаться и идти заниматься чем-то другим.