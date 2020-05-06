Жителя Башкирии избили в его же собственной квартире

По информации ведомства, преступление произошло в Учалинском районе. 36-летний мужчина сообщил, что на него напали двое мужчин в его же собственной квартире. Уходя, налетчики отобрали у пострадавшего телефон и 500 рублей.

В МВД установили, что в ночь происшествия потерпевший не мог заснуть из-за шума в соседней квартире. Он зашел к соседям и попросил быть потише, на что подвыпивший хозяин счел это наглостью и вместе со своим товарищем избил незваного гостя.