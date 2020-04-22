В Тюменской области задержали планирующего вооруженное нападение подростка
22 апреля, 23:25ПроисшествияФото: pxhere.com
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Сотрудники ФСБ РФ задержали 18-летнего юношу из Тюменской области. Он планировал совершить вооруженное нападение на одну из школ.
Об этом стало известно 22 апреля, сообщает газета «Известия».
Задержанным оказался житель региона 2001 года рождения. В ходе операции у него изъяли охотничье ружье с комплектом патронов, несколько ножей, селитру, средства для связи и пособия по изготовлению взрывчатки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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