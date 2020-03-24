В центре Уфы произошло разбойное нападение

По данным правоохранителей, нападающим был 21-летний безработный местный житель. В ту ночь пострадавший пришел в гости к своему знакомому, когда он постучался в квартиру, то никто не открыл, зато открыли соседи во главе с подозреваемым.

Оказалось, что в соседской квартире была вечеринка, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и затеял перепалку. Он ударил пришедшего несколько раз и отобрал телефон, отметили в ведомстве. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.