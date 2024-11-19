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Нападение на человека

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2024
Уфимца избили и ограбили дети
19 ноября, 09:22
2023
Бастрыкин поставил на контроль расследование массовой драки на улице Бессонова в Уфе
Инцидент произошёл накануне в одном из районов Уфы.
25 декабря 2023, 04:34
В Уфе молодой парень напал на троих девушек: в числе жертв несовершеннолетняя
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
15 декабря 2023, 10:14
Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей
27 октября 2023, 10:20
Средь бела дня: незнакомец напал на девушку в Уфе
12 октября 2023, 12:06
В лесах Башкирии медведи напали на мужчин
Животные напали на грибника и пастуха в лесах Башкирии. Одному из пострадавших медведь нанес раны на спине и голове.
3 июля 2023, 03:29
На 15-летнюю школьнику в Уфе напала бездомная собака
Днем ранее, 4 мая, в Калининском районе Уфы бездомная собака напала на 15-летнюю девочку, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на источник в экстренных службах.
5 июня 2023, 09:31
2020
Прокуратура Башкирии проверит школу и родителей после нападения на 12-летнюю девочку
Напомним, нападавшей оказалась двоюродная сестра.
24 января 2020, 16:30
2017
Житель Башкирии из ревности напал на нового любовника своей бывшей
Ночью он пробрался к ним в дом, чтобы избавиться от соперника.
28 сентября 2017, 11:11

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