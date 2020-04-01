В Уфе произошло разбойное нападение на аптеку

В Уфе произошло разбойное нападение на аптекуВидео
1 апреля, 10:44Алия Фатхиева
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Предметом добычи для злоумышленника стали деньги из кассы.
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Видео: ГТРК-Башкортостан
В Уфе на Айской улице произошло разбойное нападение на аптеку. В социальных сетях сообщается, что ограбление было 31 марта. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.
В ГТРК-Башкортостан со ссылкой на пресс-службу МВД передали, что ЧП произошло около 13:00, в настоящий момент злоумышленника все еще разыскиваю.
Источники телерадиоканала сообщают, что нападавший украл из кассы 10 тысяч рублей.
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