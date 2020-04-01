В Уфе произошло разбойное нападение на аптеку

В Уфе на Айской улице произошло разбойное нападение на аптеку. В социальных сетях сообщается, что ограбление было 31 марта. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.

В ГТРК-Башкортостан со ссылкой на пресс-службу МВД передали, что ЧП произошло около 13:00, в настоящий момент злоумышленника все еще разыскиваю.