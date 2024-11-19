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Разбойное нападение

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2024
Уфимца избили и ограбили дети
19 ноября, 09:22
Школьник в Уфе не смог открыть дверь подъезда лицом и избил домофон
19 марта, 15:45
2023
В Уфе задержали таксиста, который напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте
По факту нападения также было возбуждено уголовное дело.
20 сентября 2023, 13:31
2020
Житель Башкирии получил выстрел в лицо от 34-летнего уфимца
Пострадавший выжил, но находится в больнице.
6 апреля 2020, 12:42
В Стерлитамаке 26-летний местный житель угрожал фельдшеру скорой убийством
Злоумышленник в момент нападения был в сильном алкогольном опьянении.
6 апреля 2020, 11:50
В Башкирии местные жители устроили перестрелку в масках
1 апреля 2020, 11:45
В Уфе произошло разбойное нападение на аптеку
1 апреля 2020, 05:44
В Башкирии мужчина попал в больницу после нападения
Житель республики получил за то, что начал избивать свою супругу.
31 марта 2020, 07:31
В Уфе 31-летний мужчина напал с ножом на посетителя магазина
Ранее судимый житель столицы таким образом защищал девушек от перепалки.
6 марта 2020, 07:06
В Уфе 37-летний мужчина расстрелял водителя иномарки из ревности
35-летний соперник находился за рулем иномарки на улице Прудной в столице Башкирии.
28 февраля 2020, 03:30
Житель Башкирии с ножом в груди отправился на застолье
Уроженец Иглинского района так бы и праздновал, если бы ему не стало плохо.
31 января 2020, 11:44
Прокуратура Башкирии проверит школу и родителей после нападения на 12-летнюю девочку
Напомним, нападавшей оказалась двоюродная сестра.
24 января 2020, 16:30
2019
В Башкирии задержали напавших в церкви на сторожа из-за денег прихожан
Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на сторожа храма в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
22 апреля 2019, 07:06
В Башкирии неизвестные избили и связали охранника санатория «Танып»
Злоумышленники пытались вскрыть банкомат в санатории.
22 февраля 2019, 10:14
2017
В Башкирии ветеран Великой отечественной войны подвергся разбою
Злоумышленник нанес множественные удары по голове старика и вытащил деньги из его одежды.
4 апреля 2017, 06:56

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