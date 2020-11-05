В Башкирии водитель легковушки умер после столкновения с грузовиком

В Башкирии водитель легковушки умер после столкновения с грузовиком

Вчера, 11:07ПроисшествияАнна КононоваPhoto: ГИБДД по РБ
Днём в Туймазинском районе Башкирии зарегистрирована авария с погибшим.

По данным ГИБДД, ДТП случилось на 20 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Столкнулись «Лада Калина», за рулём которой находился 56-летний житель Белебеевского района, и встречный грузовик «НефАЗ» под управлением 45-летнего местного жителя. Водитель легкового авто скончался на месте происшествия.

Напомним, вчера в Аургазинском районе Башкирии столкнулись грузовик «Isuzu» и «Hyundai Solaris», за рулём которого находилась 31-летняя женщина. Большегруз зацепил встречный ВАЗ-2114. В результате аварии погибла водитель «Hyundai». Пассажир и водитель отечественного авто были доставлены в больницу.

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