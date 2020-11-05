В Башкирии водитель легковушки умер после столкновения с грузовиком

Напомним, вчера в Аургазинском районе Башкирии столкнулись грузовик «Isuzu» и «Hyundai Solaris», за рулём которого находилась 31-летняя женщина. Большегруз зацепил встречный ВАЗ-2114. В результате аварии погибла водитель «Hyundai». Пассажир и водитель отечественного авто были доставлены в больницу.