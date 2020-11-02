В Башкирии в ДТП погиб угнавший родительское авто 15-летний подросток

В Башкирии в ДТП погиб угнавший родительское авто 15-летний подросток

Вчера, 16:43ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 2 ноября, в Туймазинском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб подросток. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

ДТП случилось около 6-30 утра на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По версии сотрудников, 15-летний парень из Октябрьского без ведома родителей сел за руль «Renault Sandero», чтобы прокатиться со своим приятелем. 12-летний пассажир рассказал, что после поездки по городу, они решили выехать на федеральную трассу. Школьники разогнали авто до 160 километров в час и, не справившись с управлением, въехали в ограждение и опрокинулись. Оба подростка госпитализированы. Позже 15-летний водитель скончался в больнице. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в ДТП с лошадьми в Дуванском районе Башкирии погиб 17-летний подросток. Ещё трое ребят были госпитализированы. Известно, что за рулём в состоянии алкогольного опьянения и без прав находился 20-летний водитель, который на высокой скорости в туман совершил наезд на лошадей с двумя жеребятами. Следком Башкирии возбудил на него уголовное дело.

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