В Башкирии в ДТП погиб угнавший родительское авто 15-летний подросток

ДТП случилось около 6-30 утра на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По версии сотрудников, 15-летний парень из Октябрьского без ведома родителей сел за руль «Renault Sandero», чтобы прокатиться со своим приятелем. 12-летний пассажир рассказал, что после поездки по городу, они решили выехать на федеральную трассу. Школьники разогнали авто до 160 километров в час и, не справившись с управлением, въехали в ограждение и опрокинулись. Оба подростка госпитализированы. Позже 15-летний водитель скончался в больнице. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства происшествия.