В Башкирии в ДТП погибла 31-летняя женщина и ещё двое человек пострадали

Напомним, вчера в Иглинском районе произошло массовое ДТП с участием трех большегрузов. На трассе столкнулись КамАЗ и «Лифан», поворачивающий налево. От удара легковое авто отбросило на встречные грузовики «Man» и «Volvo». В ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Лифан» из Уфы, а водитель был госпитализирован с различными травмами.