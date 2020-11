В Башкирии в ДТП погибла 31-летняя женщина и ещё двое человек пострадали

Вчера вечером в Аургазинском районе Башкирии произошла авария. В ДТП есть один погибший и двое пострадавших, сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла на 67 километре автодороги Уфа-Оренбург. 31-летняя водитель «Hyundai Solaris», двигаясь в сторону Оренбурга, столкнулась со встречным грузовиком «Isuzu», который после зацепил ВАЗ-2114. Предположительно, авария произошла на месте дорожных работ. В результате ДТП погибла водитель «Hyundai». 34-летний водитель отечественного авто и его пассажир госпитализированы. Напомним, вчера в Иглинском районе произошло массовое ДТП с участием трех большегрузов. На трассе столкнулись КамАЗ и «Лифан», поворачивающий налево. От удара легковое авто отбросило на встречные грузовики «Man» и «Volvo». В ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Лифан» из Уфы, а водитель был госпитализирован с различными травмами.

