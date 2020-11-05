В Башкирии в массовом ДТП с тремя большегрузами погибла женщина

Напомним, 2 ноября в Туймазинском районе произошла серьёзная авария, в которой погиб несовершеннолетний. По данным ГИБДД, 15-летний подросток сел за руль родительского «Renault Sandero» и вместе с другом решил опробовать авто на трассе. Разогнавшись до 160 километров в час, юный водитель не справился с управлением, въехал в ограждение и перевернулся. 15-летний парень и его 12-летний пассажир были госпитализированы. Позже водитель скончался в больнице.