В Башкирии в массовом ДТП с тремя большегрузами погибла женщина

В Башкирии в массовом ДТП с тремя большегрузами погибла женщина

Вчера, 08:16ПроисшествияАнна КононоваPhoto: личная страница Динара Гильмутдинова в Facebook
Накануне, 4 ноября, в Иглинском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим, сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла около полудня на 1512 километре трассы М-5. На дороге столкнулись КамАЗ под управлением 68-летнего жителя Челябинской области и «Лифан», поворачивающий налево. От удара легковушку отбросило на встречные грузовики «Man» и «Volvo». В ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Лифан» из Уфы, а водитель легкового авто был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Начато выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, 2 ноября в Туймазинском районе произошла серьёзная авария, в которой погиб несовершеннолетний. По данным ГИБДД, 15-летний подросток сел за руль родительского «Renault Sandero» и вместе с другом решил опробовать авто на трассе. Разогнавшись до 160 километров в час, юный водитель не справился с управлением, въехал в ограждение и перевернулся. 15-летний парень и его 12-летний пассажир были госпитализированы. Позже водитель скончался в больнице.

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