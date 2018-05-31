Инфляция в Башкирии ниже, чем в среднем по России

По итогам апреля цены на основные потребительские товары и услуги в Башкирии выросли на 1,5% в годовом исчислении (апрель 2018-го / апрель 2017-го). Это гораздо меньше, чем в среднем по стране: уровень российской инфляции – 2,4%. И еще меньше, чем годом ранее: тогда уровень роста цен отметился на пункте 3,7%. Об этом сообщает Национальный банк по Башкирии.

Одной из причин более низкой по сравнению с общим уровнем инфляции является то, что Башкирия – аграрный регион. Здесь высока доля сельского населения, развивается аграрный сектор, в республике работает сеть розничных ярмарок и рынков, где жители покупают продукцию по привлекательным ценам.

Рост цен отдельно на продукты питания в целом в апреле 2018-го снизился на 0,3% в годовом выражении. При этом заметнее всего подорожали фрукты, рыба, морепродукты, чай, кофе, хлебобулочные изделия.

Специалисты отмечают, что на некоторые социально значимые продукты цены даже снижаются, то есть наблюдается дефляция (процесс, противоположный инфляции). В частности, почти в течение года (подряд более 10 месяцев) снижаются цены на сахар, яйца, подсолнечное масло, муку, макароны, крупы. Гречка вообще на 44% подешевела. Так что, сидеть на диете становится еще более доступным удовольствием.