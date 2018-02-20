Исторический минимум: уровень инфляции в Башкирии опустился до 1,6 процента

- Количественные оценки, которые дают люди относительно будущей инфляции хотя и снижаются, но остаются повышенными, - отметил Кашапов сегодня на совещании по итогам работы финансового сектора в регионе. – И прежде всего из-за того, что и текущую инфляцию население воспринимает как более высокую. Люди пока не привыкли к низкими значениям инфляции и традиционно округляют ее вверх. И в то же время нужно сказать, что у нас не накопилось пока опыта жизни при низкой инфляции. Это процесс, который требует последовательного соблюдения мер в области денежной политики, приучение населения к жизни в новых условиях предложения денег.