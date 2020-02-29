Пять наиболее громких арбитражных дел, рассмотренных в Башкирии в феврале
Вчера, 18:07ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
Предлагаем вниманию читателей топ-5 наиболее резонансных арбитражных дел, которые касаются Башкирии и были рассмотрены в феврале.
- Компания «Килстройинвест», которая считается первым застройщиком печально известного Жилого комплекса «Миловский парк», признана банкротом. Такое решение Арбитражный суд Башкирии принял 19 февраля.
- Арбитражный суд Башкирии принял решение провести экспертизу оценки части активов. Это сделано по просьбе акционеров. Аналитики считают, что таким образом акционеры просто пытаются оттянуть время и затормозит процедуру банкротства.
- Компании «Башкирский бройлер», «Раевский элеватор», «Хлебная база «Хлебная база №67» могут в ближайшее время стать банкротами. Иск о несостоятельности этих предприятий, входящих в «Объединенную мясную компанию» в Арбитражный суд республики направлен Сбербанком.
- Арбитражный суд Башкирии в рамках дела о банкротстве МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) отменил сделку на сумму 1,2 млрд рублей, которую ранее УИС перечислил компании «Газпром межрегионгаз Уфа».
- Крупному агрохолдингу республики грозит банкротство в связи с долгами по зарплате - в общей сложности 7,7 млн рублей.Следователи изъяли в офисах документы, допросили руководителей, работников предприятия. Тем временем Арбитражный суд республики рассматривает дело о банкротстве «Агрохолдинга Башмилк».
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