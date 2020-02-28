Арбитражный суд Башкирии признал застройщика ЖК «Миловский парк» банкротом

На днях в открытом доступе появилась информация о том, что компания «Килстройинвест», которая считается первым застройщиком печально известного Жилого комплекса «Миловский парк», признана банкротом. Такое решение Арбитражный суд Башкирии принял 19 февраля.

Как сообщила конкурсный управляющий Алсу Мардамшина, реестр требований кредиторов закрывается по истечении двух месяцев со дня выхода объявления на едином портале сведений о банкротстве.

Напомним, проект реализовывался в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи», однако потерпел фиаско. Потерпевшими по делу признаны около 1200 человек. Руководители компании ждут суда за хищение более 2 млрд рублей средств дольщиков, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.