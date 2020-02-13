В Башкирии могут объявить банкротами предприятия «Объединенной мясной группы»

Компании «Башкирский бройлер», «Раевский элеватор», «Хлебная база «Хлебная база №67» могут в ближайшее время стать банкротами, сообщает издание «Ъ-Уфа». Иск о несостоятельности этих предприятий, входящих в «Объединенную мясную компанию» в Арбитражный суд республики направлено Сбербанком.

Требования к каждой составляет около 636 млн рублей.

В начале 2020 года банк также подал на банкротство «Управляющей компании “Башкирская зерновая компания”». Долг компании – 211 млн рублей. Задолженность возникла, когда предприятие не вернуло кредиты в 2017 и 2018 годах. Сумма иска состоит из просроченной ссудной задолженности (199,7 млн рублей), процентов и неустойки.

По данным системы «Спарк», «Объединенная мясная группа» возникла в 2009 году, сообщается в официальном сайте. Она объединяет предприятия АПК Ермекеевского и Альшеевского районов.