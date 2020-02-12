«Уфимские инженерные сети» отсудили у местного филиал «Газпрома» 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии в рамках дела о банкротстве МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) отменил сделку на сумму 1,2 млрд рублей, коорую ранее УИС перечислил компании «Газпром межрегионгаз Уфа».

По данным издания «Правда ПФО», средства уже взысканы со счета газовиков в пользу УИС.

Примечательно, что в рамках того же банкротного дела внешний управляющий МУП «УИС» Дмитрий Молин старается оспорить еще одну похожую крупную операцию – с ООО «Башкирские тепловые сети», подконтрольной компании «ИнтерРАО». Сумма оспариваемых сделок на сей раз составляет 462 млн рублей.