Экспертиза по делу «Роскомснаббанка» из Башкирии вновь отсрочит решение о банкротстве

Накануне, 25 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии принял решение провести экспертизу оценки части активов. Это сделано по просьбе акционеров. Между тем, аналитики считают, что таким образом акционеры просто пытаются оттянуть время и затормозит процедуру банкротства. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Речь идет об экспертизе части активов, которые были сформированы банком в результате выдачи кредитов 87 заемщикам. Акционеры настаивают, что Центробанк, принимавший решение об отзыве лицензии, сделал неверные выводы о качестве этих активов. Экспертизу поручили сотрудникам московского ООО «Финэкспертиза», выполнить ее нужно до 23 марта.

Примечательно, что ранее временная администрация Роскомснаббанка пыталась через суд взыскать 3,22 млрд руб. не возвращенных кредитов, пени и неустойки с 18 своих партнеров. Уже удовлетворены восемь таких исков на сумму 719,56 млн рублей.

Однако акционеры стоят на своем и заявляют, что оснований для отзыва лицензии у банка не было, как и нарушений финансовой дисциплины с его стороны. Они не были с самого начала согласны с оценкой активов, предложенной временной администрацией, тем более что ее выводы не совпали с оценками Банка России.

Общий объем не доформированного банком резерва в ЦБ оценивали в 3 млрд руб. На момент отзыва лицензии обязательства Роскомснаббанка перед 32,5 тыс. вкладчиков оценивались в 17,4 млрд руб., в том числе в 17 млрд руб.— перед 31,9 тыс. башкирских вкладчиков.

Кстати, бенефициар банка - уфимский предприниматель Флюр Галлямов и другой акционер банка - компания «Арбат» - ранее пытались оспорить отзыв лицензии. Акционеры оспаривают еще и различные сделки банка в суде. В результате этих действий заявление о признании банка банкротом, поданное Нацбанком Башкирии 28 марта 2019 года, до сих пор по существу не рассмотрено.

Между тем, от регулятора уже поступало ходатайство об ускорении рассмотрения дела, и предположение, что акционеры банка стараются необоснованно затянуть разбирательство. Однако председатель Арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов не увидел в деле ничего подобного.