Пять наиболее громких арбитражных дел, коснувшихся Башкирии в январе
Сегодня, 20:24ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
Предлагаем вниманию читателей топ-5 наиболее резонансных арбитражных дел, которые касаются Башкирии и были рассмотрены в январе.
- Арбитражный суд вынес решение о признании банкротом уфимского застройщика «Башкирский инвестиционный дом». В отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
- Мэрия Уфы была вынуждены отказаться от проекта межевания и планировки квартала, ограниченного улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов и Лесотехникума в микрорайоне «Глумилино» после неудачной попытки обжаловать решение Арбитражного суда. Дело в том, что земли, на которых планировалось построить школу и детсад, принадлежат застройщику. Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд встал на сторону застройщика.
- Кредиторы уфимского «Олимпик парка» объявили, что настаивают на банкротстве этого места. Которое много лет было любимым местом зимнего отдыха уфимцев. Решение было принято на собрании кредиторов уфимского «Олимпик парка», соответствующее заявление должно поступить в Арбитражный суд РБ.
- Широкий резонанс получило известие о том, что депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев потребовал 18 млн рублей с юридической организации, с которой ранее сотрудничал в статусе адвоката. В разных инстанциях принимались противоречивые решения. Но в конце концов, судебная коллегия 18-го Апелляционного арбитражного суда постановила, что бывший работодатель обязан выплатить Сухареву задолженность в 18,5 млн рублей и проценты на сумму, даже превышающую сумму долга.
- В Арбитражном суде началось рассмотрение иска финансового управляющего МУЭТ Уфы Данила Рыбалко, который оспаривает разделение МУЭТ на два предприятия и уменьшение муниципалитетом финансирования городского электротранспорта.
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