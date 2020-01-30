Пять наиболее громких арбитражных дел, коснувшихся Башкирии в январе

Стало известно об изменениях в сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в Башкирии

Неформат: в Башкирии Пенсионный фонд снова отказал отцу-одиночке в выдаче маткапитала

«Силу не применяли»: ФСИН Башкирии рассказали о смерти 17-летнего подростка в СИЗО

«Берегите детей»: после пикета в Уфе о сироте с двумя детьми вспомнили чиновники

Верховный суд Башкирии оправдал медсестру, обвиняемую в смерти 17-летней школьницы