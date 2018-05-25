В Башкирии в ближайшее время запустят новые инвестиционные проекты

На проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с первым заместителем генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадимом Куликовым. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Это уже не первая встреча руководства республики и Агентства: недавно были обсуждены вопросы создания инфраструктуры для реализации в Башкирии инвестиционных проектов в различных отраслях экономики – сельском хозяйстве, машиностроении, запуск новых технологий в нефтехимии и другие.

На встрече, которая прошла вчера, 24 мая, стороны обсудили уже более конкретные вопросы: непосредственную реализацию этих проектов, их финансирование. В частности, в области машиностроения планируется в ближайшее время запуск проектов объемом финансирования около 3 миллиардов рублей.

- Уверен, что эти проекты будут реализованы в ближайшее время в республике и в национальном масштабе компаниями, которые локализованы или работают в Республике Башкортостан. Это касается домостроения, телемедицины, новых технологий в образовании, – сказал Вадим Куликов.

Подписанное соглашение также расширяет перечень успешных практик, которые уже внедрены в Башкирии в рамках проекта «Магазин верных решений». Это единое информационное пространство (сайт), на котором собраны лучшие практики развития регионов России.